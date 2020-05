La 24a edició de la Massana Còmic es posposa a l’any que ve

El Comú de la Massana i l’Associació Andorrana del Còmic, l’ARCA, han decidit conjuntament anul·lar la celebració del saló la Massana Còmic 2020, que havia de tenir lloc del 12 al 14 de juny d’enguany.

L’organització de l’esdeveniment ja tenia el programa tancat i treballava intensament en la logística de les invitacions dels autors i del muntatge de les exposicions corresponents, però la situació sanitària ha obligat a paralitzar totes les tasques i a hores d’ara no es pot treballar amb un calendari cert per tirar endavant el que hagés estat el 24è saló La Massana Còmic. “Tot i que ja havíem fet tota la feina d’organització no té sentit fer el saló ja que la crisi sanitària continua i no podem tirar-lo endavant si no tenim totes les garanties d’oferir un esdeveniment de qualitat als visitants”, assegura el president de l’ARCA, Joan Pieras. “Celebrar la Massana Còmic sense poder comptar amb els autors no té sentit. A més, bona part dels nostres visitants provenen dels països veïns. Per això hem decidit amb l’ARCA que el millor és ajornar l’esdeveniment”, afirma el conseller de Cultura, Guillem Forné.

Per tant, al 2021 se celebrarà el 25 aniversari del naixement del saló. “Encara que hi hagi hagut aquest parèntesi obligat, l’any que ve farem una gran celebració dels vint-i-cinc anys d’història de la Massana Còmic”, assegura Pieras.

D’altra banda, durant aquest any, el Museu la Massana Còmic intentarà intensificar la seva activitat, tan aviat com la situació sanitària ho permeti, amb l’organització de diferents exposicions i activitats paral·leles. La programació es tancarà un cop s’aixequin les mesures de confinament.