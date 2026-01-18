Quart accident de trànsit amb ferits en les darreres hores, aquest a Incles

A quarts de cinc d’aquesta matinada de diumenge s’ha produït un nou accident de circulació a la xarxa viària del Principat i també amb una persona ferida. Aquest, s’ha localitzat al punt quilomètric 16,500 de la carretera general número 2 (CG2), a Incles, a la parròquia de Canillo. En el sinistre de trànsit tan sols s’ha vist involucrat un únic vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula italiana. El seu conductor i únic ocupant, home de 37 anys, resulta ferit. El Cos de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets a les 4:40 hores.
Tres incidents viaris més
La tarda d’ahir dissabte van tenir lloc tres accidents de circulació més, amb persones ferides. El primer d’ells va registrar-se sobre les cinc de la tarda a la parròquia d’Ordino. Es va tractar d’un atropellament, on el conductor d’un turisme amb matricula del Principat, va topar amb una vianant, una dona de 31 anys, la qual va resultar ferida.
Quasi a les sis de la tarda, el conductor d’un turisme amb matrícula d’Espanya va perdre el control del mateix, i va topar contra un bloc de ciment que es trobava en aquell indret, al Túnel d’Envalira vessant Grau Roig, a la parròquia d’Encamp. Una de les ocupants del vehicle, una dona de 26 anys, va resultar ferida.
Finalment, també aquest dissabte, prop d’un quart de set de la tarda, a la parròquia de la Massana, va produir-se un sinistre de trànsit en què es veuen implicats dos vehicles, un amb matricula d’Espanya i l’altre amb placa andorrana. Una dona de 82 anys, ocupant del turisme del Principat, va resultar ferida en la topada.