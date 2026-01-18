Doble rècord de passatgers i operacions als aeroports d’Andorra – La Seu i de Lleida – Alguaire

Els dos aeroports gestionats per la Generalitat de Catalunya – el de Lleida-Alguaire i el d’Andorra – La Seu d’Urgell – han assolit, l’any 2025, un doble rècord tant en nombre de passatgers com d’operacions. En total, 73.008 persones han fet ús d’aquestes infraestructures, un 30% més que l’any 2024, mentre que el nombre d’operacions de vol s’ha situat en 48.394, fet que representa un increment del 45% respecte de l’any anterior.
Aquest creixement s’explica, principalment, per l’augment de l’activitat a l’aeroport de Lleida–Alguaire, que concentra la major part de les operacions i passatgers, així com per l’evolució positiva de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, que continua consolidant les seves connexions regulars.
L’aeroport de Lleida–Alguaire bat el rècord absolut d’operacions
L’aeroport de Lleida–Alguaire ha tancat el 2025 amb el rècord absolut d’operacions des de la seva inauguració, amb un total de 42.207 moviments. Aquesta xifra supera en 7.116 operacions el segon millor registre històric, corresponent a l’any 2021 (35.091), i representa un augment del 50% respecte del 2024, quan se’n van registrar 28.112.
Pel que fa al nombre de passatgers, l’aeroport ha comptabilitzat 53.848 viatgers, la tercera millor xifra de la seva història. El 2010, any de la seva inauguració, se’n van registrar 54.792, i el 2019, abans de la pandèmia, 58.614. El resultat de 2025 és el millor dels darrers cinc anys i suposa un increment del 36% respecte de 2024.
Aquesta evolució positiva s’ha vist impulsada, entre altres factors, per la consolidació de l’activitat comercial i l’increment de l’operativa. Durant l’any 2025, s’ha mantingut la ruta d’Air Nostrum amb Palma, amb freqüències setmanals (divendres, diumenge i dilluns), a més dels vols regulars d’estiu cap a Eivissa i Maó.
A més, l’aeroport ha acollit l’operativa del turoperador polonès Itaka, amb vols procedents de Polònia que aterraven cada divendres del 18 de gener al 21 de març. Al llarg d’aquest any també s’han iniciat vols xàrter amb origen al territori, com ara un vol a El Caire el passat mes de setembre, a banda dels xàrters vinculats als desplaçaments d’equips esportius, entre altres operatives.
De cara al 2026, la principal novetat serà el retorn de la companyia sueca Quality Travel, que tornarà a oferir paquets d’esquí amb vols procedents de Noruega i Suècia durant els mesos de febrer i març.
Per altra banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, va inaugurar el passat nou de setembre la residència de pilots de l’aeroport, que actualment acull una cinquantena d’alumnes, després d’haver-se iniciat amb una trentena de pilots.
Durant l’any 2025 també s’ha incorporat a l’aeroport Lleida – Alguaire la nova empresa MITS, especialitzada en manteniment aeronàutic. La companyia preveu ampliar la seva activitat amb la implantació de nous hangars – instal·lacions destinades a allotjar, protegir i mantenir aeronaus – fet que aporta valor afegit i oportunitats de qualificació professional al territori.
En l’àmbit dels projectes europeus de nova mobilitat i nous combustibles, l’aeroport ha acollit aquest any proves en el marc del projecte europeu Niu.link, amb tests de corredors aeris per a drons i Advanced Air Mobility (AAM) en un entorn aeroportuari real. Pel que fa als combustibles alternatius, s’han dut a terme assajos amb hidrogen líquid i proves de recàrrega elèctrica d’aeronaus.
Andorra–La Seu: rècord de passatgers
L’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell ha registrat durant el 2025 un nou rècord anual de passatgers amb un total de 19.160 viatgers, gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid, operades dos dies a la setmana. Aquesta xifra representa un increment del 18% respecte de 2024, quan es van comptabilitzar 16.188 usuaris.
Respecte a les operacions, l’aeroport ha assolit 6.187 moviments, un 15% més que l’any anterior (5.396 operacions).
De cara al 2026, està prevista una ampliació de les instal·lacions amb l’objectiu de respondre a l’elevada demanda d’espais d’hangar. El projecte inclou la construcció de nou hangars sobre un terreny de 7.200 m². Actualment, hi ha dinou hangars adjudicats, i els espais disponibles ja estan ocupats o en fase de construcció.
Durant l’any 2025 també s’ha assolit un acord amb els operadors de parapent d’Organyà per a compatibilitzar la seva activitat amb la de l’aeroport. La coordinació s’ha dut a terme entre l’aeroport, la DGAC, l’AESA i la Federació Aèria Catalana, i la solució adoptada preveu la implantació del control aeri a partir de l’estiu de 2026.
Finalment, els GRAE han iniciat els treballs per a la construcció de les seves noves instal·lacions a l’aeroport, amb la previsió de basar-hi 45 persones.