“El Trio Claret” participa a la 31a edició de la Temporada de Música

Després de tota la música de Nadal i Cap d’Any, el passat dia 8 de gener, els germans Claret, juntament amb el pianista Josep Maria Colom, ens van oferir un excel·lent concert a la Sala de Congressos del Comú d’Andorra la Vella i dins de la programació de la 31a edició de la Temporada. La gran experiència d’aquests tres grans músics van constituir el segell d’or de les diferents vetllades musicals que, especialment, aquest any, ens havien presentat quasi totes les corals del país, així com el Poblet de Nadal.
Els germans Claret, amb Lluís al violoncel i Gerard amb el seu inseparable violí, varen recuperar els seus anys de convivència musical i professional amb el pianista Josep Maria Colom. Tots ells, guardonats individualment amb diferents premis, també havien enregistrat algunes obres plegats.
Gerard Claret, al seu dia, va obtenir el primer premi del “Concurs Tenuto” de la Ràdio i Televisió Belga on, per cert, l’any 1993, va dirigir l’ONCA a l’Ajuntament de Brussel·les, a la inauguració de l’antiga Casa d’Andorra, en el qual també va participar l’aleshores “Cor Nacional dels Petits Cantors d’Andorra”, que dirigia Catherine Metayer. Gerard Claret també va ser distingit amb el Premi Agora Cultural d’Andorra, i ambdós germans Claret, Lluís i Gerard, van ser nomenats entre els 22 membres, nous acadèmics de la Secció Acadèmica de la Societat Andorrana de Ciències, de la qual també formen part els propis promotors, Àngels Mach i Toni Pol.
Lluís Claret havia guanyat el primer premi del “Concurs Internacional Mstislav Rostropovich”, de la Rochelle, a França.
Per la seva banda, el pianista Josep Maria Colom va rebre el primer premi del “Concurs Internacional de piano Paloma O’Shea”, de Santander.
Amb el títol “De l’últim classicisme al pur romanticisme”, una etapa molt prolífica en què els compositors ens aporten diversitat i alhora complexitat, la qual cosa fa que els músics puguin seleccionar els seus programes preferents.
Del seu concert d’ara, s’ha de destacar la interpretació íntegra del “Trio en La menor, opus 50”, del compositor rus, Pyort llyich Txaikovsky (1840 – 1893), una obra que el seu autor va subtitular: “Memòria a un gran artista”. Va ser escrita a Roma, l’any 1881, en homenatge al seu mentor, i també compositor rus, Nikolai Rubinstein (1835 – 1881).
Tanmateix, els tres musics, Claret-Colom, no podien oblidar l’alemany L.V. Beethoven (1770 – 1827), del qual van interpretar el segon moviment del més conegut dels trios del compositor: Un dels dos trios per a piano, violin i viloncel en Re Major, opus 70.
Des de l’any 2018 que els germans Claret no havien tocat junts al país, però sí amb Albert Atteneille, als Concerts de “Cambra Romànica”, amb el nom de “Trio de Barcelona”
Però, amb Attenelle, els germans Claret, l’any 2002, varen tocar (els tres músics) al porxo exterior de l’església de Santa Coloma i, entre altres, en aquella vetllada estival van interpretar el Trio de Beethoven núm. 3 en Do menor (opus 1), el qual, posteriorment, varen enregistrar juntament amb el “Triple concert Opus 56” per a violí, violoncel i piano, compost l’any 1804, i acompanyats amb “l’English Chamber Orchestra”, que també va actuar a la Temporada de Musica d’Andorra la Vella, el maig de 2003.
La propera cita de la 31a Temporada MoraBanc d’Andorra la Vella serà el dia 22 de gener, amb “Herreweghe Collegium Vocale Gent”, amb un programa que inclourà dues cantates sacres de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), així com la Missa Brevis BWV 233, del mateix compositor.
Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i vicepresidenta de l’Associació Musical i d’Amics de Mozart del Principat d’Andorra.