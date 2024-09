Quants comensals mengen d’una paella d’arròs segons el seu diàmetre?

Una paella valenciana (Getty images)

La paella, aquest plat tan emblemàtic de la gastronomia valenciana i catalana, té moltes variants i secrets per a preparar-la, però una de les preguntes més freqüents és: quants comensals pot alimentar una paella d’arròs segons el seu diàmetre? A continuació, et donem una guia aproximada per ajudar-te a calcular-ho.

Càlcul de les racions segons el diàmetre

La paella és de metall, ampla i poc profunda. El diàmetre de la paella és un factor clau per a determinar la quantitat d’arròs que pot contenir i, per tant, per a quants comensals és adequada. Aquesta és la taula orientativa:

Paella de 30 cm: 2-3 persones

Paella de 34 cm: 3-4 persones

Paella de 38 cm: 4-5 persones

Paella de 42 cm: 5-6 persones

Paella de 46 cm: 6-7 persones

Paella de 50 cm: 7-8 persones

Paella de 55 cm: 9-10 persones

Paella de 60 cm: 11-12 persones

Paella de 65 cm: 12-14 persones

Paella de 70 cm: 14-16 persones





Cal tenir, en compte però, algunes consideracions addicionals:

Grossor de l’arròs: La paella ideal té una capa fina d’arròs, normalment d’un màxim de 2 cm de gruix. Això garanteix una cocció uniforme i la creació del desitjat socarrat (la capa lleugerament torrada de l’arròs al fons de la paella).

Tipus d’arròs: És preferible utilitzar arròs de gra rodó, com el bomba o el sènia, que absorbeixen millor el brou i mantenen una textura adequada.

Proporció d’aigua: Normalment, la proporció d’aigua o brou per a una paella és d’aproximadament el doble que la quantitat d’arròs. Tot i això, aquesta proporció pot variar segons el tipus d’arròs i la intensitat del foc.

Ingredients: La quantitat i varietat d’ingredients pot influir en la quantitat de comensals que pot servir una paella. Una paella amb molts ingredients (carn, marisc, verdures) pot ser més generosa que una paella més senzilla.