Pujada Arinsal 2025: Andorra acull una edició històrica amb 109 pilots inscrits

Cartell de la present edició de la Pujada Arinsal (ACA CLUB)

La Pujada Arinsal 2025, organitzada per la Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB), se celebrarà els pròxims 31 de maig i 1 de juny, i marcarà un nou rècord d’inscrits en la història de l’automobilisme de muntanya del país. Amb 109 pilots confirmats, aquesta edició assoleix una xifra de participació sense precedents i es consolida com una de les cites més atractives del panorama europeu.

La cursa serà puntuable per a tres campionats oficials: el Campionat de França de muntanya (2a Divisió) (CFM), el Campionat d’Espanya de muntanya CEM AUTOhebdo SPORT i el Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM).





Una inscripció de luxe en les tres competicions

Pel que fa a la participació espanyola, destaquen 16 pilots inscrits, entre els quals els andorrans Gerard de la Casa Ubach (Ford Fiesta TC) i Edgar Montellà Adran (Speed Car GT-R CM), dos referents del panorama nacional. També destaca la presència del veterà José Antonio López-Fombona Alonso, al volant d’un Porsche 911 GT3 Cup (991.2), un dels vehicles GT més espectaculars de la graella.

En el Campionat francès, la llista s’ha tancat amb un total de 55 pilots, amb noms destacats com ara Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Pascal Campi (Osella PA21 S EVO), Franck Bellieres (Osella PA 27) i Ronald Garcès (Renault Alpine A110), que aportaran espectacle i la màxima competitivitat a la prova.

La representació femenina arriba del certamen gal, amb tres pilots que cal seguir molt de prop: Loane Toulze (BMW E36 M3), Marie Ottavi (Peugeot RCZ Cup Endurance) i Marie Cammares (Norma M20 FC).

Al Campionat andorrà, la inscripció també és rècord, amb 38 pilots, que aportaran accent local i un nivell esportiu elevat. Destaquen figures com ara: Raül Ferré (Silver Car CS), Joan Vinyes (Osella PROTO PA9), Joan Gil (Silver Car S3), Joel Font (Porsche 911 SC) i Jordi Enjuanes (Van Diemen RF95).

A més, el Campionat nacional andorrà aplega, també, una notable presència internacional, amb pilots com ara: Sébastien Jacqmin (Nova NP01 EMAP), actual guanyador tant d’Arinsal com de la Pujada a la Peguera; Jean-Charles Massu (Tiga SC81) i Jean-Pierre Segura (Porsche 997 GT3).

Amb aquesta llista d’inscrits, la Pujada Arinsal 2025 té un nivell esportiu excepcional, amb vehicles extraordinaris, una bona diversitat de categories i una gran representació de talents consolidats i emergents del món de la muntanya.

«La xifra d’inscrits demostra la consolidació de la Pujada Arinsal com una cita de referència internacional. Andorra ofereix un entorn únic per a viure l’automobilisme en plena muntanya i amb la màxima exigència tècnica», assenyala Enric Tarrado Vives, president d’ACA CLUB.

Eva Sansa Jordan, cònsol major de la Massana, ha expressat: «La Pujada d’Arinsal s’ha convertit en una cita molt esperada que cada any guanya adeptes. Aquesta prova no només reforça la passió pel motor, sinó que també genera una activitat molt positiva per a la parròquia. Arinsal està esdevenint un punt de referència per a acollir grans esdeveniments a l’aire lliure, tant esportius com culturals ».





Programa oficial

La prova es desenvoluparà al llarg de dues jornades:

Dissabte 31 de maig : entrenaments lliures, oficials i mànegues de cursa puntuables per als tres campionats.

: entrenaments lliures, oficials i mànegues de cursa puntuables per als tres campionats. Diumenge 1 de juny: mànegues de cursa puntuables per als tres campionats.

El traçat, amb sortida a tocar de l’Ushuaia Mountain Hotel i arribada a l’estació d’esquí d’Arinsal, destaca per la dificultat tècnica i l’espectacularitat, i posarà a prova tant les habilitats dels pilots com el rendiment dels vehicles.





Una cursa amb vistes

La Pujada Arinsal 2025 oferirà un cap de setmana inoblidable als amants del motor, amb un gran espectacle tant per al públic com per als equips participants.

El telecadira Josep Serra es convertirà en una de les eines més pràctiques i atractives de la Pujada, tant per a pilots i equips com per als aficionats. Ofereix un desplaçament ràpid i còmode entre la sortida i l’arribada, amb un servei gratuït i amb una freqüència de pas constant. A més, durant el trajecte, permet gaudir d’una excel·lent panoràmica del recorregut i de les vistes privilegiades del Pirineu.

La cita es consolida, així, com un gran aparador de l’esport andorrà i un pol d’atracció turística i mediàtica per al país.