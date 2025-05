Iniciativa per a adoptar de forma responsable gossos de la Gossera oficial

La gossera oficial (AndorraDifusió)

L’equip professional de l’Hospital AniCura Món Veterinari torna a protagonitzar, per segona vegada, una activitat solidària per als gossos que resideixen actualment a la Gossera Oficial d’Andorra, amb una jornada de passeig que té com a objectiu de rerefons, entre d’altres, el fomentar-ne l’adopció responsable. La jornada consistirà a completar un recorregut de muntanya des de la Gossera fins al poble fronterer d’Arcavell. L’activitat es durà a terme aquest dimecres, 28 de maig. A les 9 hores es distribuiran els gossos i mitja hora més tard s’iniciarà la passejada.

Els membres de l’Hospital AniCura Món Veterinari es convertiran, doncs, en voluntaris per un dia, amb l’objectiu de donar visibilitat als cans que resideixen a la Gossera Oficial, posar en relleu la importància del voluntariat i, a més a més, incentivar la ciutadania a adoptar una mascota de forma responsable.