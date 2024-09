Puja l’atur a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran a l’agost en un 3,8%

Oficina de Treball de la Generalitat

L’atur a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran ha augmentat un 3,8% a l’agost de 2024, malgrat que aquest mes marca el punt àlgid de la temporada turística d’estiu. Segons les dades actualitzades pel Ministeri espanyol de Treball, a data d’avui a la demarcació lleidatana hi ha 16.407 persones que busquen feina, 601 més que al juliol.

Tanmateix, en comparació amb el mateix mes de l’any passat, la xifra actual d’aturats és un 1,9% per sota de la de l’agost de 2023. Concretament, hi ha 317 demandants de feina menys que en aquell moment. El sector on ha augmentat més l’atur és amb molta diferència el dels serveis, que concentra 504 dels nous aturats i és també l’àmbit on hi ha més gent sense feina.

La pèrdua de població ocupada ha coincidit també amb una davallada d’afiliats a la Seguretat Social, que ara són 216.083 (-2.656). En percentatge, el descens respecte del juliol ha estat de l’1,2%.