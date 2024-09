Frank Porté continua la seva progressió al Campionat de França d’F4 de l’FFSA

Frank Porté pilotant la seva màquina (ACA CLUB)

El circuit de Magny-Cours va acollir, recentment, la 5a data del Campionat de França d’F4 de l’FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) amb el pilot andorrà, Frank Porté, a la línia de sortida. A la darrera data del reconegut campionat francès, Porté es va destacar encara més amb magnífiques remuntades i lluites que li van permetre augmentar els seus punts a la general.

A cadascuna de les tres curses, l’andorrà va aconseguir excel·lents sortides. Malauradament, el bon ritme de la Cursa 1 es va minar després de les primeres voltes. “Vaig haver de sortir de la carretera per a evitar el contacte amb dos conductors que van frenar d’emergència. Em vaig trobar al lloc 25, abans de tornar al 19. A la Cursa 2, vaig avançar diversos cotxes des de l’inici de la cursa per a passar del lloc 13 al 7. La cursa 3 es va veure interrompuda per diverses incidents, per la qual cosa no vaig poder pujar posicions i lluitar pel podi com esperava. Finalment vaig obtenir el sisè lloc”.

Frank Porté, tot i això, encara està convençut que era possible obtenir un resultat més satisfactori amb una millor sessió de classificació, com ell explica: “Vaig tenir un incident al final del dia durant les proves privades de dijous. Això va requerir que els mecànics de l’FFSA intervinguessin al meu cotxe. Així que no em vaig poder preparar per a la meva qualificació com m’hauria agradat. Malgrat tot, anava amb força velocitat i amb bon ritme a l’inici de la sessió, quan una bandera vermella va frenar el meu impuls. Jo era vuitè en aquell moment. Quan vam sortir, diversos pilots van millorar i em van deixar a la 13a posició”.

La progressió del pilot andorrà va continuar a la Cursa 3, aquesta vegada amb un retorn del lloc 9 al 8, acció que li va reportar punts importants a la classificació. “Els duels van ser incessants, va ser molt intens. Em vaig adonar que havia avançat més en aquesta fase de la cursa, cosa que és positiva. Vaig aconseguir assolir el sisè lloc, però els meus pneumàtics van mostrar signes de debilitat a les últimes voltes i vaig perdre dos llocs”.

Porté finalitzava assenyalant que “als entrenaments privats vaig finalitzar al top 5, però els diferents incidents de carrera i els problemes amb el cotxe, van penalitzar la meva performance. Ara ens toca corregir els errors per a continuar endavant i fer valer tot allò que hem après a Magny-Cours, ens queden dues dates i com fins ara, el compromís és donar-ho tot”.

A la classificació del campionat, mancant dues rondes per al final, el pilot ocupa actualment la setena posició, però encara és possible un top 5.





Classificació provisional del campionat després de Magny-Cours

1 Stevenheydens 216 pts, 2 Caranta 207 pts, 3 Kato 192 pts, 4 Kieffer 109 pts, 5 Caretti 97 pts, 6 Bernier 74 pts, 7 Porté Ruiz 68 pts, 8 Megna 48 pts, 9 Roussel 45 pts, 10 O’Grady 44 pts, 11 Caldaras 33 pts, 12 Maassen 26 pts, 13 Leung 25 pts, 14 Dorison 21 pts, 15 Schulz et Estre 20 pts, 17 Doyle-Parfait 17 pts, 18 Munoz 3 pts, 19 Borgna 1 pt.





Pròximes dates

Round 6: Dijon, del 13 al 15 de setembre.

Round 7: Le Castellet, del 4 al 6 d’octubre.





Suport a Frank Porté

L’ACA CLUB, com a Federació Nacional d’Automobilisme, acompanya el projecte de Porté des de l’àrea de l’ACA eSports, on és membre de l’equip de sim racing.