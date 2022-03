Puig, 29è en un descens complicat i amb caiguda als Jocs Paralímpics

Els Jocs Paralímpics han presentat aquest dissabte la primera cursa, el descens masculí, on participava Roger Puig. L’andorrà, que ha estat 29è, ha hagut de lluitar moltíssim una cursa que se li ha complicat molt.

Roger Puig, esquiador: “Primera cursa de descens. No ha anat gaire bé. Els entrenaments estaven sortint d’aquella manera, estava provant línies i avui a la cursa ens hem llençat més a tope. No ha acabat de sortir, perquè a la corba d’entrada al pla final he fet una derrapada enorme que m’ha fet perdre tota la velocitat i tota possibilitat de fer una bona posició. A més, que avui la neu estava molt dura en alguna zona i els esquís m’anaven més bojos que mai, degut a la meva lesió, a la meva discapacitat. Se m’anaven creuant els esquís tant que a les portes finals se m’ha creuat l’esquí, he caigut i he creuat la meta per terra. Esperem que demà estigui molt millor al supergegant”.