Els equips masculí i femení de tècnica, als Nacionals d’esquí alpí de San Marino

Aquest dissabte han començat els Campionats Nacionals de San Marino amb la presència dels equips masculí i femení de la FAE. La cita és a Kronplatz (Itàlia). Avui s’ha disputat l’eslàlom.

A l’eslàlom masculí, Àlex Rius ha estat 36è amb 1.21.46, a 2.35 del guanyador, que ha sigut el suís Joel Luetolf amb 1.19.11. Per la seva part, Àxel Esteve no ha completat la segona mànega, quan a la primera se situava 38è a 1.30 del millor crono. A la primera mànega ha quedat fora Bartumeu Gabriel.

A l’eslàlom femení, de l’equip nacional Carla Mijares i Íria Medina no han pogut acabar la segona mànega. A la primera, Mijares marcava el 19è temps (+1.34) i Medina el 38è (+2.74). Per la seva part, l’andorrana Clàudia Garcia, que també hi ha participat, ha estat 44a a 11.05.

Demà, Kronplatz acull el gegant masculí i femení d’aquests Nacionals de San Marino.