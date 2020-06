Psychotria elata, la Flor del petó

Es tracta d’una planta arbustiva originària del Putumayo colombià que creix en el sotabosc tropical a Centreamèrica i Amèrica del Sud, per la qual cosa la podem trobar al peu dels arbres dels boscos tropicals i a la vora de rius i rierols a Costa Rica, Panamà, Colòmbia i l’Equador.

La Psychotria elata pertany a la família de les Rubiaceae i és coneguda com la Flor del petó o Llavis de dona, a causa de la forma de les seves bràctees, que conformen en un moment del procés de floració, la forma d’uns sensuals llavis pintats de carmí. La cridanera forma d’aquests llavis, que molts pensen erròniament que es tracta de la seva flor, són com hem dit un parell de bràctees grans de color vermell intens que protegeixen a les seves flors petites i blanques, per la qual cosa són fulles modificades que acompanyen a les flors, les protegeixen i a vegades, com en aquest cas, canvien de color per a atreure pol·linitzadors com a colibrís i papallones.

La Pstrochya elata o flor del petó creix com a arbust petit, herbaci i bianual, i sol grimpar o embullar-se a altres arbres o altres estructures.

En el seu hàbitat natural creix sota els arbres, amb llum filtrada pel fullatge d’aquests. En créixer en zones selvàtiques o boscos tropicals amb pluges freqüents, necessita molta humitat ambiental i un terra ric en matèria orgànica, porós i humit.

Per Floresyplantas.net