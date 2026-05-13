Stevie Wonder celebra els seus 76 anys

Un 13 de maig de 1950, ara es compleixen els 76 anys, naixia Stevie Wonder (de nom real Steveland Hardaway Judkins), a Saginaw, Michigan (Estats Units). Magnífic cantant, teclista, compositor, arranjador i productor de soul, funk i pop. Va començar a gravar sent un nen, el 1962 (“The jazz soul of Little Stevie”), amb el nom de Little Stevie Wonder i per al segell Motown.
El gruix dels seus discos dels anys setanta és inexcusable, és obligat escoltar-los. Discografia destacada: “Uptight” (1966), “Music of my mind” (1972), “Talking book” (1972), “Innervisions” (1973), “Fulfillingness’ first finale” (1974), “Songs in the key of life” (1979), “Journey through the secret life of plants” (1979), “Hotter than july” (1980), “A time of love” (2005). Acumula, ni més ni menys, que 25 premis Grammy (el rècord per a un artista viu), i ha estat inclòs en el saló de la fama del Rock and Roll.
Steveland Judkins va néixer prematurament sent el tercer dels cinc fills de Lula Mae Hardaway, i el segon dels dos fills de Hardaway amb Calvin Judkins. Es creia que la causa de la ceguesa va ser que hi havia massa oxigen a la incubadora, però l’oxigen li va salvar la vida. La causa real va ser el desenvolupament ocular truncat per l’excés d’oxigen que va donar lloc a un desordre anomenat retinopatia de prematureïtat.
