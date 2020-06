Sis cerdans i catorze alturgellencs, víctimes dels camps nazis

Enguany es commemoren 75 anys de la fi de la Segona Guerra Mundial i de l’alliberament dels camps nazis, i aquest any 2020 els historiadors pirinencs Marc Bernadas i Pau Chica publiquen la seva investigació pionera sobre les víctimes de l’horror nazi originaries de les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell. En total foren vint —catorze alturgellencs i sis cerdans— les persones d’aquests territoris que van passar per algun dels camps de concentració nazi, especialment pel camp de Mauthausen, conegut amb el sobrenom del camp dels espanyols per la gran quantitat de persones amb aquesta nacionalitat que hi van ser deportades.

El llibre, publicat per l’editorial Anem Editors, explica de primera mà l’auge dels feixismes a l’Europa de la primera meitat del segle XX, el desenvolupament de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a Catalunya i a les comarques pirinenques, l’exili conseqüència de la victòria franquista i l’horror nazi viscut en una Europa en guerra (1939-1945). Però, sobretot, el llibre posa nom i biografia a les vint persones de la Cerdanya i l’Alt Urgell que van patir en carn pròpia un dels pitjors horrors de la història de la humanitat: els camps nazis.

El present llibre s’ha publicat amb el suport de la Diputació de Girona, dels ajuntaments de la Seu d’Urgell i Puigcerdà i de l’Amical de Mauthausen, i compta amb una presentació d’Enric Garriga, president de l’Amical, i un pròleg de la Dra. Queralt Solé, professora de la Universitat de Barcelona.

En els propers dies, amb la normalització de la situació sanitària, s’espera que es puguin preparar presentacions públiques de l’obra.