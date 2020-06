Com eliminar la floridura amb productes naturals

La floridura és un tipus de fong que sol estar en les zones humides i fosques. Si bé la majoria dels fongs són innocus per a la salut dels éssers humans, alguns són capaços de desprendre micotoxines, que poden arribar a afectar greument la salut. Veurem tres formes diferents per a treure la floridura de les parets i evitar que torni a aparèixer.

L’arbre de te és el més efectiu. Com a desavantatges és que posseeix una olor bastant forta (que desapareix al cap d’unes hores) i que és car. Per a utilitzar-ho, cal fer una mescla amb dues culleradetes d’oli d’arbre de te i dues tasses d’aigua. Barregem el líquid en un polvoritzador i ruixem. No s’ha d’esbandir.

L’extracte de llavor d’aranja té com a avantatge que no té olor, si bé és més difícil de trobar. Ho prepararem en la següent proporció: 20 gotes d’extracte de llavor d’aranja amb 2 tasses d’aigua. Actuem igual com amb l’arbre de te.

I l’últim, seria el vinagre pur. És barat i mata el 80% de les floridures que creixen en la llar. Cal utilitzar el blanc, el que es comercialitza sota el nom de vinagre de neteja.

A més de la neteja, és important mantenir seques les zones en les quals s’acumula molta humitat, com els soterranis (en aquests utilitzar un deshumidificador). També arreglar les fugues d’aigua, assecar la cortina i les rajoles després de dutxar-se, etc

Per Ecocosas.com