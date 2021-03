Protector de calor per al cabell, un imprescindible en la teva rutina de pentinat

Quan es tracta de pentinar el nostre cabell i deixar un acabat increïble, normalment optem per usar assecadors, planxes, tenalles… En definitiva, solem utilitzar eines que usen la calor per a donar forma, arribant a temperatures superiors a 200 °C. Per tant, encara que ens agradi posar-nos maques, no hem d’abusar d’elles.

En aquest cas, el nostre millor aliat i amic cada vegada que hàgim de manejar amb aquesta mena d’aparells són els protectors tèrmics de cabell. En aquesta entrada t’expliquem els seus beneficis!

La màgia del protector de calor

L’ús continuat de calor en el cabell fa que les fibres d’aquest es tornin fràgils, s’alterin i es destrueixin. A més, la cutícula del pèl s’obre i això fa que es torni més trencadís. Això provoca que el cabell es trenqui, sobretot de mitjans a puntes, i pot fer que caigui amb facilitat.

Hem de tenir en compte que en cabelleres descolorides, amb tints o amb metxes, la calor fins i tot pot afectar més que en un pèl natural. Es tracta d’un cabell més feble i sensible, amb el qual hem de tenir especial cura.

Aquí és on entra el protector de calor. Usar-lo ens aportarà una capa de protecció que ens pot ajudar a compensar part del mal que causen i evitar que el pèl es cremi. I, tot això, amb només unes quantes pulsacions!

Per bellezactiva.com