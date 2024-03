Protecció de les plantes a l’hivern: Consells pràctics

Arbres protegits del fred (Getty images)

A l’hivern, les temperatures baixes i les condicions climàtiques adverses poden posar a prova la resistència de les nostres plantes. Protegir-les adequadament és fonamental per a assegurar la seva supervivència i mantenir un jardí saludable i vistós. Cal recordar que cada planta pot tenir necessitats específiques, així que adapteu les vostres tècniques de protecció a les característiques de cada espècie. Amb una planificació adequada, podeu gaudir d’un jardí radiant durant tot l’any.

Cobertura i mulching

Un dels aspectes més importants per a protegir les plantes és proporcionar una bona capa de mulch. Aquesta capa ajuda a retenir la humitat del sòl, evita les fluctuacions extremes de temperatura i actua com a aïllant natural. Podeu utilitzar palla, fusta triturada o fulles caigudes com a material de mulching. Assegureu-vos de mantenir una capa uniforme al voltant de les plantes sense cobrir completament els troncs.

Protegir les plantes

Embolicar les plantes amb teixit protector és una pràctica comuna per a evitar els danys causats pel fred extrem. Feu servir teixits lleugers i permeables a l’aire que permetin la transpiració de les plantes. Aquesta tècnica és especialment útil per a plantes delicades com les roses, els arbres de cítrics o les plantes mediterrànies que podrien patir més en condicions hivernals.

Regulació de l’aigua

Ajusteu els hàbits d’aigua durant l’hivern per a evitar el congelament excessiu del sòl i les arrels. Reduïu la freqüència d’irrigació, però assegureu-vos de donar prou aigua per a mantenir les plantes hidratades. Un sòl massa sec pot augmentar els danys causats pel fred.

Protecció contra el vent

El vent fort pot ser devastador per a moltes plantes, especialment les més altes i fràgils. Col·loqueu barreres físiques, com ara pantalles de tela o tanques, per a protegir les plantes del vent quan sigui fort i evitar que les fulles s’assequin o es trenquin.

Poda adequada

Realitzeu les podes necessàries segons la temporada de l’any. Elimineu les branques mortes o malaltes per a promoure un creixement saludable i reduir els punts vulnerables als danys provocats pel gel.