Prop de 600 donants, més de 2.000 beneficiaris i més de 7.450 euros aconseguits per dotzexdotze

El sopar de dones va recaptar 480 euros a favor d’ATIDA (dotzexdotze)

Durant tot el passat 2023 i gràcies als 567 donants i els 13 col·laboradors, s’ha recaptat un total de 7.450,32 euros a benefici de les ONG protagonistes del moviment #dotzexdotze. Aquestes donacions permetran que 2.166 beneficiaris dels projectes liderats per les associacions vegin millorat el seu dia a dia.

Les ONG i projectes que van ser protagonistes

• Gener: El projecte Fil i Ales de l’ONG Coopera Local que dona beques i microcrèdits a les estudiants del mòdul de costura de Formació Professional a Réo (Burkina Faso). Aquest estiu ja van poder donar el primer microcrèdit a 4 de les noies que havien acabat els estudis per a poder obrir el seu propi taller.

• Febrer: Els Grups d’Ajuda Mútua de Projecte Vida que ajuden a les persones que pateixen trastorns d’addicció en primera persona o per als seus familiars. Van començar amb un grup i ja en tenen quatre en marxa.

• Març: L’associació Marc GG acompanya a persones que estan passant per un procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat. Cada mes organitzen una reunió de dol en la que hi participen una mitjana de 8-10 persones.

• Abril: Els programes d’Atenció Primària i de Suport de Càritas Andorrana que tenen per objectiu, entre d’altres, atendre les necessitats bàsiques i urgents com són l’alimentació, el pagament de subministraments, l’habitatge, el transport, la salut o l’escolarització, entre d’altres, d’aquelles persones que no poden fer-hi front per determinades circumstàncies, ja sigui per motius econòmics, per situacions personals o familiars.

• Maig: El projecte de Mans Unides que, en col·laboració amb l’ONG ACOES, vol promoure l’educació secundària entre els joves de la zona rural de Copan al nord de Tegucigalpa (Hondures) a través de la iniciativa “Maestro en casa”. El professorat es desplaça els caps de setmana a les zones més remotes i fan classes de repàs i suport per a que els joves no abandonin els estudis i puguin treballar unes hores per a ajudar econòmicament a les seves famílies. Actualment dona suport a 288 estudiants.

• Juny. Aigua de Coco que en el seu projecte de centres CAM, l’art i la música s’utilitzen com a mitjans eficaços per a transmetre missatges de sensibilització i educació en valors als beneficiaris i la població en general, durant les actuacions en públic. Els espectacles del CAM toquen temes concernents als problemes de la societat, com la prostitució infantil, l’embaràs no desitjat, la desigualtat de gènere i persones discapacitades, el treball infantil, l’abandó escolar, etc. Amb la construcció del nou centre CASEM es vol passar dels 700 adolescents i joves atesos als 1.000.

• Juliol: El projecte liderat per Creuem Fronteres que porta o envia materials i productes bàsics als campaments sahrauís a Tinduf (Algèria). Ja han organitzat dos combois.

• Agost: De la mà de Cars for Smiles, Creu Roja Andorrana va rebre donacions per al seu projecte de colònies per a adolescents “Desconnectar per connectar” que organitzen per a una vintena d’infants durant les vacances escolars.

• Setembre: Es va donar visibilitat a la tasca que l’associació GosSOS duu a terme a la gossera on més d’una trentena de gossos abandonats estan a l’espera de ser adoptats.

• Octubre: Amb les donacions rebudes, ATIDA va poder organitzar un sentit homenatge a tots els donants.

• Novembre: Cooperand ha iniciat un projecte de prevenció de l’embaràs pre i adolescents que afecta a moltes nenes i noies en situació de vulnerabilitat a la zona de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).

• Desembre: Col·laboració a la campanya de recollida de joguines de RTVA en benefici de Càritas Andorrana. Els donants van comprar un total de 108 jocs i joguines.

Aquests donatius s’han aconseguit a través de l’enviament de SMS socials de les mateixes entitats, a través de donacions de particulars a www.dotzexdotze.com, i de les diferents accions que s’han organitzat durant tot l’any gràcies a la col·laboració d’empreses, mitjans i entitats.

Des de l’inici del moviment #dotzexdotze, s’ha donat el protagonisme a 18 projectes de 14 ONG diferents i el total recaptat en aquests 18 mesos de vida, ha estat de 10.408,54 euros amb 806 donants, 13 col·laboradors i 5.022 beneficiaris.





De cara al 2024

Aquest mes de gener la protagonista és l’ONG Coopera Local i les donacions es destinaran al seu projecte de Colònies de Vacances que celebrarà aquest estiu la seva 5a edició i beneficia cada any entre 50 i 100 infants vulnerables durant la setmana de colònies.

Projecte Vida i Mans Unides també han confirmat la seva participació en els propers mesos.