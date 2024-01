Llovera salva un altre obstacle en un Dakar que es fa molt llarg

A l’esquerra, el camió dels Llovera, Llobera i Torres tenint la companyia d’un 4×4 (FotoEsport)

Els andorrans Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres van arribar a Al Ula, al nord de l’Aràbia Saudita, localitat on es concentrarà la part final del Dakar 2024. La novena etapa entre Hail i Al Ula, amb una especial de 471 km, la van superar amb un registre de 6h54’17” en una excel·lent 17a posició entre els camions.

Quan van prendre la sortida Llovera i el seu equip tenien 17 camions al davant. Com s’ha comentat més d’una vegada, això és un handicap important. Amb tot, es va superar la zona de dunes (PK 68) a la 19a posició. Es va mantenir de manera regular entre el top20 de la classificació, fins a entrar a l’assistència de final d’especial al 17è lloc, un lloc que li permet seguir a la zona mitjana alta (18a) de la provisional de la categoria amb un temps acumulat de 129h18’23”.





Gert Huzink aconsegueix el primer triomf d’etapa, també per a Renault, al Dakar 2024

El control que s’exerceixen entre ells els tres primers classificats de la provisional, ha estat aprofitat pel veterà pilot holandès Gert Huzink per a aconseguir el seu primer triomf a la present edició del Dakar. El pilot del Renault C460 Hybrid #615, sortint de la 6a posició es va mantenir durant tot el recorregut en llocs capdavanters, rematant el seu triomf final a la zona sorrenca dels últims 70 km.

El líder de la categoria, Martin Mazik, va lluitar fins a l’últim moment per a aconseguir el triomf, però al final va creuar l’arribada a 1’30” del guanyador. A la “picabaralla” per la segona posició del podi, Ales Loprais, aquesta vegada, va estar més encertat que el seu rival Mitchel Van den Brink. El va superar per gairebé 20’ i també el va avançar en la provisional.

Huzink – Buuren – Roesink, van completar l’especial amb un crono de 5h04’234”, amb Mazik – Tomasek – Svando a la seva estela, a 1’30”, mentre que Loprais – Valtr – Stross, van tornar a ser tercers a 4’37 ” del guanyador, però per davant de Van den Brink – Torrellardona – Van de Pol, que van ocupar la quarta posició a 24’22” del seu compatriota Huzink.

A la classificació provisional, Mazik segueix ampliant la diferència respecte als seus perseguidors mentre Loprais i Van den Brink ara estan separats per 17’28” a favor del pilot txec.





Albert satisfet, a tres per al final!

En aquesta etapa també hi havia una parada, aquesta vegada de 20’, després del PK 135. Fins aquell instant, sorra i una zona ràpida. Així ho explicava Llovera: “Els darrers quilòmetres abans de la parada han estat els més divertit dels darrers dies, almenys hem pogut gaudir pilotant en una zona molt ràpida que t’ho permetia. Abans ja havíem passat per pistes amb molta sorra i amb el manòmetre que no funcionava. Hem anat una mica a ull”.

A la parada obligada pels organitzadors, Albert Llovera i el seu equip han intentat arreglar l’aparell que els permet controlar la pressió dels pneumàtics, però sense èxit: “La segona part de l’especial, de paisatge espectacular, però per a anar amb camió i competint és molt complicada. Zona trialera, amb sorra molt tova i sense manòmetre ha estat difícil. El 2020 ja havíem passat per aquí, les pistes estaven molt trencades, el meu físic segueix aguantant encara que hi ha zones, avui a les cervicals, que necessitaran un pas per l’assistència”.

Hi ha una gran quantitat d’altiplans rocosos al voltant d’Al Ula. Sens dubte, un escenari que és una joia de la natura, visitada per gran nombre de turistes, mentre que per als pilots que segueixen en competició al Dakar 2024, a partir de demà, serà un malson. Per a ells, -els pilots-, els voltants d’Al-Ula suposaran tot un repte per a orientar-se i trobar el camí correcte per a arribar a l’arc d’arribada. Serà l’etapa 10, amb sortida i arribada a Al Ula i un total de 609 km, dels quals una mica més de la meitat (371 km) seran cronometrats.