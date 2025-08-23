Prop de 200 participants en la 2a edició de la Marató Vall de Cardós

El vicepresident, Agustí Jiménez, i el CEO d’XT Sport Events, organitzador de la cursa, Xavi Thai, han presentat aquesta setmana la segona edició de la Marató Valls de Cardós (MVC), que se celebrarà el dissabte, dia 30 d’agost, en les distàncies de 23 i 45 km, i que discorrerà per paratges de la Vall de Cardós i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Jiménez ha destacat que “aquest esdeveniment és una clara mostra que l’esport és una eina de cohesió social i de dinamització del territori. Esdeveniments com aquest permeten a tots els participants gaudir d’un entorn privilegiat com és el Pirineu lleidatà.”
Així, la cursa —que tindrà la sortida i l’arribada al càmping de la Borda del Pubill, al municipi de Ribera de Cardós— presenta dos recorreguts. Un primer de 45 km i 3.600 metres de desnivell que passa pels racons més emblemàtics i espectaculars de tota la vall, amb terrenys ràpids que permeten conèixer alguns dels petits pobles de la vall, fins a zones tècniques d’alta muntanya on el terreny és salvatge.
La mitja marató que és de 23 km i 1.400 metres positius aproximadament, transcorre per senders i pistes forestals del parc natural Alt Pirineu i per pobles com Lladrós, Benante i Ainet de Cardós, indrets com la borda de Calatxo, Nibrós, Massover i Vidal.
L’organització pretén, com a element central, donar a conèixer el ric patrimoni natural, paisatgístic i arquitectònic de la Vall de Cardós, passant per carenes alpines, llacs d’alta muntanya, cims de més de 2.800 metres, senders de bosc o pobles pirinencs amb encant.
L’organitzador de la cursa, Xavi Thai, ha posat èmfasi en el fet que la cursa ha tingut molt èxit fora de les contrades lleidatanes. “Dels quasi 180 inscrits, aproximadament 30 són de Lleida, la resta són d’Osca, Canàries i Andorra, entre d’altres; per tant, aconseguim un dels objectius que és mostrar els nostres paratges arreu del món”.
Les curses tindran un vessant solidari, ja que 2 € de cada inscripció aniran destinats a la investigació de diferents malalties. L’aportació que es recapti de la marató es destinarà a la investigació del trastorn límit de la personalitat i 2 € de la mitja marató és destinaran a una malaltia minoritària, MSD (Dèficit Múltiple de Sulfactasa).
A més, durant la jornada de diumenge s’han preparat diferents activitats paral·leles per a tota la família, com per exemple, ràfting o excursions de cavall. “En aquest sentit, volem generar, a banda d’activitats esportives, també una mica d’activitat econòmica per a la Vall”, ha explicat Xavi Thai.
Les inscripcions costen 55 €, la Marató, i 35 €, la Mitja Marató, i inclouen la samarreta commemorativa, avituallaments en cursa, dutxes, servei mèdic, cronometratge i fotografia. Entre tots els assistents a l’entrega de premis se sortejarà un cap de setmana pels Pirineus per dues persones i un cap de setmana al Càmping la Borda del Pubill.
Les inscripcions es tancaran el proper dilluns, 25 d’agost, o quan s’arribi als 200 participants.