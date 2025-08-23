Els “Dilluns de gresca” es tancaran, al Pas, amb un taller de castells de sorra

Cartell anunciador del taller (Comú d’Encamp)

Els “Dilluns de gresca al Pas” arriben a la seva recta final. Durant aquest estiu els infants de la localitat encampadana han pogut gaudir de diversos tallers i activitats que els han permès entretenir-se d’una forma lúdica. La darrera proposta, prevista per al proper dilluns, 25 d’agost, consistirà en crear “castells de sorra”. La cita s’ha programat per a les 11 hores, a la plaça de l’Església.

Al Pas de la Casa, els nens i nenes a partir de 4 anys s’endinsaran en un castell i podran jugar a construir estructures amb diferents sorres de colors molt vius. Per a fer-ho, utilitzaran motlles de muralles, teulades o ponts, a més de xurros i rodets per a fer més fàcil la construcció. Jugaran amb un material innovador que té el tacte de la sorra, però la consistència de la plastilina.

