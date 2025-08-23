Continuen les obres d’arranjament de la vorera del cinyell verd de la Seu d’Urgell

Continuen a la Seu d’Urgell les obres d’arranjament de la vorera del cinyell verd, en el tram que va del Pont de la Palanca fins passat el rocòdrom del Parc del Segre. Els treballs volen garantir la seguretat de les persones que hi passen, tenint en compte que aquest tram de voravia, d’uns 560 metres, es trobava en molt mal estat.
L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha incidit en el fet que la zona on s’està intervenint és molt concorreguda. “Les arrels havien anat aixecant el paviment i calia posar-hi remei”, ha remarcat. Així mateix, ha destacat la importància d’aquest tipus d’actuacions “perquè la Seu llueixi i es posi al dia”. L’import total de la inversió és de 51.683,14 euros.
L’objectiu del consistori és continuar fent reformes a la via pública, en carrers i equipaments del municipi de forma progressiva. En aquest sentit, ha recordat que aviat sortirà a licitació la millora del carrer de la Regència d’Urgell i que el mes de setembre vinent s’aprovarà la del carrer de Sant Ermengol. A més, hi ha prevista enguany la remodelació dels vestidors de la zona esportiva i la construcció del nou camp de Futbol 7.