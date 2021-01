Prop de 1.700 persones ja s’han vacunat contra la COVID-19 a l’Alt Pirineu i Aran

La xifra provisional representa poc més del 2% de la població de la regió, que té uns 70.000 habitants fixos. De moment, el procés s’ha centrat en els usuaris de les residències i en el personal sanitari.

Pel que fa als centres assistencials de gent gran, des de Salut de Catalunya han destacat que l’Alt Pirineu i Aran és de les àrees on la vacunació hi ha avançat més ràpid: aquest dimarts ja s’havia administrat la dosi al 80% d’usuaris a quasi totes les residències, i abans no acabi aquesta setmana preveuen arribar ja al 100%. Fora d’aquesta àrea, les úniques comarques amb percentatges semblants són el Berguedà, el Moianès i el Priorat, mentre que a la resta de Catalunya algunes comarques no arriben encara al 50%. A l’Àrea Metropolitana -on es concentra bona part de la població catalana- aquests dies es mouen en general entre el 50% i el 75%.

L’única excepció ara mateix al Pirineu és la Cerdanya, perquè a la residència de Puigcerdà no hi poden administrar el vaccí fins que se superi el brot que ha afectat aquest complex. Quan se superi aquest episodi, hi ha igualment la previsió que arribin en pocs dies al 100% dels residents.

Menys d’un 1% de professionals rebutja vacunar-se

I pel que fa als professionals de medicina i infermeria, la gerent de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha assegurat que l’acceptació de la vacuna està sent molt alta i que de moment no arriba a l’1% el percentatge de treballadors que han rebutjat posar-se-la. L’enquesta també inclou zeladors, auxiliars de geriatria, gericultors o TCAIs (Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria). Farreny reconeix que en aquests grups és on hi ha més professionals i que, per això, estan resolent dubtes. En tot cas, assegura que pel que fa als hospitals, metges i infermeres s’hi han “bolcat totalment” i creu que “aquest és el millor exemple per generar confiança”.

Des de Salut també estan estudiant com organitzar la vacunació al quart grup inclòs en la primera fase: les persones que són grans dependents i que viuen al seu domicili. Farreny reconeix que quan arribi la vacuna d’Oxford hi haurà més dosis, però que la logística serà “igualment complicada” perquè tots dos vaccins s’han de mantenir amb temperatures molt baixes. Per això, haurà d’estudiar-ho i adaptar-s’hi.

A la regió sanitària de Lleida, fins ara ja s’ha vacunat 7.909 persones. Entre les dues regions, s’ha administrat el vaccí a uns 4.000 usuaris de residències, cosa que vol dir que aquest col·lectiu representa prop de la meitat dels qui l’han rebut fins ara en aquests dos àmbits territorials (més de 9.500 persones).