Profitosa jornada de punts FIS per a Pere Cornella, Lluís Torres, Eric Ebri als descensos de l’Àliga

Aquest dimecres la pista Àliga de Soldeu al Tarter de Grandvalira ha acollit dos descensos FIS, amb força presència dels corredors EEBE de la FAE, i amb un bon botí en punts FIS per a la majoria d’ells.

Pere Cornella ha aconseguit confirmar 78 punts en la disciplina, mentre que Lluís Torres i Eric Ebri han millorat considerablement les seves puntuacions particulars. Així mateix, Adrià Prats, Enzo Fuentes i Nicolas Piccino han assolit els seus primers punts en la disciplina de velocitat.

Pere Cornella ha estat 17è a la primera cursa i també a la segona. Si a la primera marcava 86,28 punts, a la segona feia 79.14. La seva puntuació fins al moment era de 177.18, així que la millora és considerable.

Lluís Torres acabava 42è i 44è. En el primer, feia 107.87 punts FIS, i en el segon 113.30. Tenia, fins al momet, 194.18, el que significa també una millora important.

Eric Ebri, per la seva part, ha millorat més lleugerament. En la primera cursa era 49è i en la segona 43è. A la primera feia 116.94 punts, mentre que a la segona marcava 112.80. La seva actual puntuació FIS és de 126.54.

Enzo Fuentes era 50è i 56è, respectivament, amb 118.92 i 130.13, amb la qual cosa agafa punts per primera vegada. Tampoc no tenia fins al moment Adrià Prats, que feia 131.94 a la primera (era 53è) i 125.71 a la segona (55è).

Nicolas Piccino, per la seva part, acabava 56è a la primera amb 138.69 punts, i 57è a la segona amb 130.78, fent així la seva mitjana. Per últim, Ferran Torres no finalitzava el primer descens, però al segon era 53è amb 121.63, sense assolir millora de punts, ja que té actualment 108.35.

Avui les dues curses les ha guanyades el francès Antoine Azzolin. Demà la pista Àliga torna a ser escenari de la competició FIS, amb un supergegant. El divendres també hi haurà cursa, novament en supergegant.

Gabriel i Cornella, out al segon eslàlom FIS de Val Palot

Avui s’ha disputat el segon eslàlom FIS de Val Palot, amb Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella.

Cap dels dos andorrans ha pogut completar la cursa.