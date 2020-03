Escriptor/a: COMELLES, Salvador.

Il·lustrador/a: Mercè Galí.

Disseny: Jordi Avià.

Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Salvador Comelles i Mercè Galí publiquen un nou poemari il·lustrat en la mateixa línia que els anteriors treballs Bon dia! i Bona nit!.

Aquesta vegada els dotze poemes que formen part del recull giren al voltant de la cuina, tocant temes com el fet de parar taula, el ratolí del rebost o fins i tot el restaurant vegetarià.

A cada doble pàgina trobem un poema de Salvador Comelles, que amb el seu estil juganer, fresc i dinàmic, s’ha consolidat com un dels autors importants en la renovació de la poesia per a infants en català.

L’autor combina poemes d’estructura clàssica amb formes més lliures, per encabir dins uns versos, per exemple, la recepta del pastís de tonyina. En una ocasió juga amb endevinalles, que amaguen la resposta entre les imatges. I en una altra, estira amb molt d’enginy la dita «Qui menja sopes se les pensa totes…». Fins i tot, en la pàgina dels cuiners i les cuineres, podríem veure-hi un petit homenatge als poemes absurds d’Edward Lear: «La cuinera de Calella…»

I tot això il·lustrat per Mercè Galí, que s’ha convertit en la preferida dels autors i els editors de casa per il·lustrar poesia, segurament per la seva gran capacitat de sintetitzar els versos en petites escenes, aparentment simples, però d’una narrativitat plena d’enginy i d’humor. Els seus ninots, dibuixats en negre amb un traç ràpid i expressiu, amb retocs digitals, són el complement just per arrodonir cada una de les pàgines, alhora que creen un ritme i un discurs en la globalitat de l’obra. En aquest punt, no podem oblidar la feina de disseny i maquetació de Jordi Avià, que contribueix un cop més a donar la imatge clara i elegant d’aquesta col·lecció.