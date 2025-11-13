Primeres curses de Copa del Món d’eslàlom i FIS per als esquiadors andorrans

Carla Mijares explicant com és la pista de Levi. Foto: FAE
El pròxim cap de setmana s’inicia la competició per a diferents esquiadors i esquiadores de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Si Joan Verdú va obrir la temporada 2025-2026 a la Copa del Món de Sölden a finals del passat més d’octubre, aquest cap de setmana arriba la Copa del Món d’eslàlom, amb Carla Mijares i Bartumeu Gabriel, i unes curses FIS d’eslàlom també, amb Àlex Rius i Xavier Cornella, de l’equip nacional.

Copa del Món amb Mijares i Gabriel

Les dues cites seran al Nord d’Europa. A Finlàndia, la més important és doble i serà la Copa del Món d’eslàlom de Levi, que comptarà amb la cursa femenina el dissabte, amb Mijares, i la masculina el diumenge, amb Gabriel. Les dues curses tenen idèntica programació: 10:00h la primera mànega, 13:00h la segona, en horari andorrà.



FIS amb Rius i Cornella

Els ulls, però, estaran posats també a Suècia, en el debut en competició d’altres integrants de l’equip nacional masculí de tècnica. La cita serà per a Àlex Rius i Xavier Cornella, que correran dissabte i diumenge les curses d’eslàlom FIS de Kabdalis.

