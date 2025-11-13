La Policia comissa 3.250 paquets de tabac de contraban i descobreix vehicles amb un doble fons i un doble sostre

La Policia ha comissat, els darrers dies al Pas de la Casa, 3.250 paquets de tabac de contraban, 2,5 kg de tabac de xixa i 2,4 kg més de tabac de picadura, tot plegat valorat en més de 13.000 euros en quatre intervencions efectuades en diferents punts de la localitat encampadana. Les actuacions policials es van dur a terme en el marc de les rondes preventives antifrau i dels serveis destinats a vigilar les fronteres no habilitades.
En una de les intervencions, els policies van localitzar i controlar dues persones que estaven manipulant tabac i amagant-ne una gran quantitat a l’interior d’un vehicle. Durant l’escorcoll al cotxe van descobrir, al maleter, un doble fons fabricat amb una planxa de ferro d’on van extreure 1.000 paquets de tabac i 2,5 kg de tabac de xixa, tot plegat amb un valor superior als 4.000 euros.
En una altra de les actuacions que s’han dut a terme els darrers dies, la Policia va controlar un altre presumpte contrabandista quan el va veure manipulant cartons de tabac als seients posteriors d’un turisme. Durant el control al vehicle, els agents van destapar un doble sostre, on l’home ocultava la mercaderia. Quan el van desmuntar, hi van trobar 150 paquets i 2,4 kg de tabac de picadura valorats en uns 730 euros.
En una nova ronda preventiva antifrau, els policies van observar i controlar tres persones més comprant una gran quantitat de tabac i amagant-la a l’interior d’un cotxe. En l’escorcoll hi van localitzar 1.200 paquets valorats en prop de 4.700 euros.
Finalment, en el transcurs d’una vigilància en la passarel·la que dona accés a França, la Policia hi va descobrir, ocults a sota, 900 paquets de tabac més amb un valor superior als 3.500 euros. Durant la intervenció, els agents van interceptar i controlar un dels presumptes contrabandistes que s’ocupava d’amagar la mercaderia.
En tractar-se d’infraccions administratives, el tabac segrestat, els vehicles i les persones controlades es van lliurar a la Duana per a les corresponents sancions.
Amb actuacions com aquestes, que permeten el comís de quantitats importants de tabac, així com el control dels infractors, la Policia referma el compromís de la institució per a combatre el contraban al Pas de la Casa.