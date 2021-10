Primer dia sense mascareta a les escoles. Ja no són obligatòries ni per als alumnes ni per als docents que estiguin immunitzats. Els mestres que no ho estiguin o que no en vulguin prescindir, a maternal i primer cicle, hauran de portar-ne de transparents per facilitar la comprensió dels infants. De fet, també hi ha alumnes que han decidit, de moment, seguir portant-la.

La mascareta encara serà obligatòria en alguns casos, com per exemple quan es barregin diferents grups bombolla. I és que aquesta mesura de protecció s’ha relaxat, però no del tot, ja que continua sent necessària als gimnasos, comerços i espais públics tancats.

El Govern ha pres la decisió per la millora dels indicadors epidemiològics. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, considera la mesura molt positiva i demana no tenir por. Argumenta que “la pandèmia existeix i segueix”. Estem tenint un rebrot que ja havíem anunciat amb la tornada de vacances, però té un pendent molt poc pronunciat amb molt poc impacte sanitari i que ens permet tornar a la normalitat”.