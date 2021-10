Escaldes presenta la XI edició de les Jornades Arts del Vidre

El conseller de Vida Cultural del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, juntament amb la Cap del Departament de Cultura, Anna Garcia, ha presentat aquest matí la “XI edició de Jornades Arts del Vidre” que és dura a terme els dies 14, 15, 16 i 17 d’octubre.

La XI edició d’Arts del Vidre, apropa una vegada més les últimes tendències en el treball del vidre a tots els públics assistents a les diferents activitats programades durant els dies 14, 15, 16 i 17 d’octubre. Quatre dies intensos on diversos professionals en l’àmbit del treball del vidre oferiran taller, conferències, espectacles i demostracions de diferents tècniques d’aquesta disciplina.

El 14 i 15 d’octubre començaran les jornades amb un curs de Grisalla que tindrà lloc al Taller Tèxtil de 18 h a 20 h a càrrec la Sofia Villamarín, especialitzada en pintar sobre vidre la figura humana amb la tècnica tradicional de la pintura de vitralls.

El dissabte 16 d’octubre, la plaça Coprínceps s’omplirà de diferents espais interactius com; els espectacles Bufar i fer Ampolles i Vibrant el Vidre. A més a més, es podrà trobar demostracions de vitraller de llum, i un taller per Fer i decorar boles de Nadal. Per una altra banda les persones que ho desitgin podran visitar l’exposició Arts del Vidre, al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany.

Pel que fa al diumenge 17 d’octubre, les exposicions dels alumnes del Taller tèxtil i de vidre i l’exposició dels artistes vitrallers es podran trobar al CAEE. Sofía Villamarín és un dels principals artistes convidats exposant la seva obra i oferent una conferència i exposició. També podrem gaudir de la conferència d’un referent en la didàctica i assessoria en la matèria del vidre, Eduard Nieto. Altres noms que passaran per les jornades exhibint la seva obra al CAEE són Esther Aliu, Lara Fluxà, Natalia Fürts, Clotilde Gontel, Sofia Plana, Pròsper Riba, Mayte Estévez i Carlos Fernández.

A més aquesta edició serà recordada pels tallers i espectacles interactius que s’han fet a peu de carrer amb artistes com Lluís Casahuga, Xavier Asens io, Ferran Collado i LLevamar.​ Per més informació consulteu el programa amb els horaris detallats a www.e-e.ad.