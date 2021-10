La Valireta d’Encamp acull una entrevista en directe amb l’escriptora Carme Riera

La Valireta acollirà el pròxim dilluns 11 d’octubre, a les 20.30 hores, una entrevista en directe amb l’escriptora Carme Riera. L’activitat ha estat desenvolupada pel servei de biblioteques del Comú d’Encamp.

Durant els darrers mesos, en el club de lectura, s’ha llegit la novel·la ‘Venjaré la teva mort‘, de Riera. El llibre està disponible en format digital a la plataforma www.ebiblioandorra.ad per si es vol llegir abans de l’entrevista. L’activitat serà una oportunitat per conèixer de més a prop l’escriptora i endinsar-se en les seves obres en un format diferent de l’habitual per presentar o comentar un llibre.

L’assistència a l’acte és gratuïta, però compta amb places limitades. Per tant, cal fer una reserva prèvia a través del correu electrònic biblioteca@encamp.ad o trucant al +376 732 704.

Sobre l’escriptora

Carme Riera és catedràtica de literatura espanyola i escriptora en llengua catalana. Es donà a conèixer l’any 1975 amb la publicació del llibre ‘Te deix, amor, la mar com a penyora’, considerat un best-seller de la literatura catalana. L’obra s’ha convertit en tot un clàssic i és lectura recomanada a nombrosos centres d’ensenyament.

A banda de la faceta novel·lística, Riera ha exercit de docent a la Universitat Autònoma de Barcelona i és membre de la Real Academia de la Lengua Española des de l’any 2012.