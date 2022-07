Primer desplaçament internacional de les nedadores en categoria aleví i infantil, a Portugal

Aquest diumenge ha finalitzat el Campionat Nacional Open d’estiu de Natació Artística, organitzat per la Federació Portuguesa de Natació i celebrat entre el 15 i el 17 de juliol a la piscina del complex esportiu de la ciutat de Tomar, amb la participació de 265 esportistes i 21 clubs de països com Malta, Ucraïna, Països Baixos, Andorra i Portugal.

Andorra que participava amb dos duets Infantils, un duet Aleví i Figures ha estat representada per Jasmine Serrano, Zoe Palau, Ada Aran i Mar Torra en Infantil i les abanderades de la delegació en la cerimònia de presentació de clubs o ‘parade’, les Alevins, Helena Fonolleda i Neus Gustavsson.

Natàlia Meca, coordinadora de Natació Artística de la FAN argumenta que, “aquest, és el nostre primer desplaçament internacional —més enllà de l’àmbit català— després de dos anys. El grup ha arribat a Portugal amb ganes, supermotivades i satisfetes amb el punt de forma adquirit durant els entrenaments”.

Durant la primera sessió de rutines lliures, Mar Torra, ha fet 39a amb una puntuació de 57.7; Jasmine Serrano, 45a amb 54.5; Zoe Palau, 47a amb de 54.2 i Ada Aran: 68a, amb una bona participació, però, penalitzada per una errada en una de les figures i puntuació total de 43.6. Pel que fa a les participants Alevins, Helena Fonolleda, ha fet 40a amb 49.9 i Neus Gustavsson 47a amb una nota de 47.7.

Als duets lliures Infantil, el tàndem de Jasmine Serrano i Zoe Palau, ha assolit un 11è lloc a la classificació general amb 111.4619 punts i el binomi d’Ada Aran i Mar Torra una 14a posició a la classificació general amb 107.7362

Pel que fa a la participació del duet Aleví, Fonolleda i Gustavsson, han acabat al 10è lloc de la classificació general amb 55.5, després d’una meritòria actuació i un total de 103.9282 punts.

Segons l’entrenadora Lara Miquel, “totes han demostrat l’actitud i el compromís necessari per a afrontar aquest tipus de competicions, això ens ha permès obtenir un balanç final positiu com a delegació”.

Miquel lamentava que “la disponibilitat de piscina als entrenaments no ha estat com hagués volgut, la calor excepcionalment alta d’aquests dies, o els nervis, podrien haver afectat l’estat anímic i el rendiment esportiu sobre la participació en general, contrari a això, el que realment hem vist, és l’actitud individual de cadascuna d’elles, com a competidores, per sobre dels petits inconvenients. Estem molt satisfetes”.