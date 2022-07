Una agressió amb arma blanca, el més destacat de les 28 detencions de la setmana passada

De les 28 detencions efectuades per la policia durant la setmana passada, algunes destaquen per sobre de les altres vista la seva gravetat. Una d’aquestes fa referència a la detenció d’una noia de 25 anys, veïna d’Andorra, per haver agredit un jove amb una navalla quan ambdós viatjaven en un autobús. Ja en el lloc dels fets, la policia va identificar tant l’agressora com l’agredit i es va trobar la navalla amb la qual la noia hauria provocat les ferides. En concret, la víctima va rebre un tall profund a l’avantbraç esquerre. Aquest, va haver de ser traslladat a l’hospital i la interessada va quedar detinguda. Es desconeix el motiu de l’agressió.

Altres detencions:

A Encamp, tres homes veïns del Principat, un de 19 i dos de 20 anys, eren detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral. Requerida la policia per una baralla a la via pública entre vàries persones, les quals totes són identificades, es procedeix a la detenció dels tres interessats per causar lesions a un altre jove.

A Sant Julià de Lòria, un home veí d’Andorra, de 30 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. la detenció de l’interessat es va produir per agredir la seva parella al domicili.

A Sant Julià de Lòria, una dona, veïna del Principat, de 31 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La detenció de la interessada va venir donada per agredir la seva parella al domicili.

Al Cap del Port del Pas de la Casa, dos homes no residents de 43 i 50 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 3 anys-.

Al Pas de la Casa, un home no resident de 23 anys, era arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 3 anys-.

A Encamp, un home resident de 48 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -trencament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.-

Controls d’alcoholèmia

En total han estat 9 les persones detingudes en diferents controls d’alcoholèmia. En tots els casos es tracta d’homes veïns d’Andorra a excepció d’un que no és resident. Precisament, aquest, es va veure involucrat en un accident de circulació, en el qual, hi va haver ferits.

Delictes contra la salut pública

A Andorra la Vella, un home veí del Principat, de 21 anys, va ser detingut per possessió de 0,4 grams de cocaïna en un control rutinari.

A Andorra la Vella, un home veí de les valls, de 27 anys, era arrestat per possessió de 0,6 grams de cocaïna en un control rutinari.

A la frontera del riu Runer, un home veí del Principat, de 19 anys, va ser detingut per introducció de dos porcions d’haixix d’un pes total de 190,8 grams. Aquest accedia a Andorra en un turisme particular.

A Andorra la Vella, un home resident de 20 anys, era arrestat per possessió de 0,7 grams de cocaïna en un control rutinari.

Delictes contra el patrimoni

A Sant Julià de Lòria, detenció d’un home veí del principat, de 43 anys. L’interessat era objecte d’una recerca judicial amb detenció per un delicte de furt continuat en dos establiments del Principat per un import total superior a 600 euros.

A Andorra la Vella, va ser detinguda una dona veïna de les valls, de 41 anys. La interessada va accedir il·lícitament al domicili de la seva ex-parella i, un cop a l’interior, va sostreure un telèfon mòbil marxant del lloc. Posteriorment i ja a la via pública, es va trobar amb la seva ex-parella, acompanyat, l’home, de la seva parella actual, moment on es va originar una discussió. Durant el transcurs de la mateixa, la interessada li va sostreure de manera violenta -amb una estrebada- les ulleres de vista de la dona i va marxar del lloc dels fets amb el seu vehicle. Per tot l’exposat es va requerir la policia qui va rebre una descripció de la interessada i del vehicle, controlant-la minuts més tard per a procedir a la seva detenció.

A Andorra la Vella, es va procedir a la detenció d’una dona, veïna del Principat, de 24 anys. Un veí va demanar la presència policial perquè tenia una bicicleta cordada a la barana del replà d’un edifici i veia com una dona agafava la roda davantera i intentava trencar el cadenat per a sostreure la bicicleta (valorada en més de 1.000 euros). Arribats els agents al lloc, es constaten els fets esmentats i es procedeix a la detenció de la interessada.

A Andorra la Vella, dos homes no residents, de 23 i 33 anys van ser arrestats pel servei de policia. Els agents van ser requerits des d’un hotel de la capital ja que l’establiment havia rebut un correu electrònic des de l’estranger, per part d’una senyora que sol·licitava que se li retorni una quantitat de diners (més de 1.400 euros) que suposadament li hauria cobrat l’hotel en qüestió, tot i no haver-hi estat mai allotjada. Un cop a l’establiment, la policia constata que hi havia dos clients allotjats en una habitació, els quals, havien fet una reserva amb el mateix import que sol·licitava la persona del correu, motiu pel qual es va procedir a controlar-los i se’ls va trobar en possessió de vàries targetes de crèdit de diferents identitats, les quals van anar utilitzant en diferents serveis de restauració de la capital. Pels fets esmentats, es va procedir a detenir-los.