Cinema d’estiu al jardí!

Això d’anar al cinema no és només cosa de l’hivern. Veure pel·lícules a l’aire lliure també té el seu atractiu. Quina millor manera de passar la nit després d’una bona barbacoa que projectant una pel·lícula i veient-la en família o amb el nostre grup d’amics?

És una idea fantàstica que podem incorporar a les nostres terrasses de manera senzilla i ràpida. Només necessitem un projector, i connectar-lo al nostre ordinador per a triar pel·lícula i donar-li al “play”.

Per descomptat que això és el principal, però no ens podem oblidar de tots els petits detalls: seients còmodes per als convidats, una tauleta on deixar les coses i, a les mans, una bona bossa de crispetes i refrescos per a tots. Perquè menjant, les pel·lícules es gaudeixen millor!

Un projector no és una compra excessivament cara i, una vegada el tinguem, n’hi haurà prou en apuntar-lo cap a una paret blanca o, en cas de tenir la terrassa pintada, sempre podem agafar un llençol blanc i llis i penjar-lo d’una paret.

Una solució ràpida i útil! Com veieu, preparar una sessió de cinema d’estiu a casa no és gens costós, només necessitareu una mica de planificació per a distribuir l’espai bé, seleccionar les butaques més còmodes que tingueu a casa, col·locar-les en una fila, i tenir preparat tot l’aperitiu.

Quan estigui a punt de començar la pel·lícula, no us oblideu de baixar la intensitat de la llum. Trieu espelmes!

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat