Presó provisional per al detingut per l’assassinat d’Encamp

Presó per l’autor del crim d’Encamp. Se l’acusa d’un delicte d’assassinat, després que s’hagi acollit al seu dret de no declarar. Es demanarà una avaluació psiquiàtrica, a instàncies de la defensa.

Cap a les quatre de la tarda, el detingut per la mort de l’empresari veí d’Encamp ja ha ingressat al centre penitenciari de la Comella acusat d’assassinat. Assassinat i no homicidi tant per la intenció, com per l’objectiu resultat d’incrementar el dolor de l’agredit. Se li dicta presó provisional després que s’hagi negat a declarar davant el batlle a l’espera de judici.

En les properes hores la defensa demanarà una prova pericial psicològica i psiquiàtrica per acreditar el trastorn esquizofrènic que pateix l’home de 31 anys causant dels fets, que li podria ser un atenuant però no un eximent en el moment del judici. El forense el va declarar apte per ser interrogat però la defensa considera que s’ha de sotmetre a tractament per poder encarar una declaració amb condicions davant el batlle per conèixer el detall dels fets. La víctima, l’home de 56 anys, havia estat el seu patró temps enrere.

Els fets van passar la matinada de dilluns quan l’home s’hauria personat a casa de la víctima al qual va colpejar mortalment amb un objecte i hauria fugit. Finalment, hores més tard, cap a les vuit del matí es va acabar entregant.