Espot reitera l’oferta de pacte d’estat per la CASS i demana als grups que presentin una llei de reforma

Primer debat d’orientació política de Xavier Espot molt centrat en la pandèmia de Covid-19, els seus efectes i el nou full de ruta. No ha deixat de banda la necessitat de pactes d’estat, un d’ells pel sistema públic de salut que diu ha de ser sostenible i de qualitat amb protocols adequats. I l’altre sobre la CASS que haurà de determinar mesures clares, valentes i fermes amb el màxim de consens. Per això aposta perquè la llei que reformi el sistema surti dels grups parlamentaris. “Vista la importància de la matèria i tenint en compte que les grans reformes sobre la seguretat social sempre s’han impulsat en seu parlamentària, crec que seria un bon signe de la voluntat de consens d’uns i altres, que la reforma de la branca de jubilació per garantir la seva sostenibilitat s’articulés des d’una proposició de llei que emanés del Consell General”, adduïa.