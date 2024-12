Calendari de “la banca mòbil a l’Alt Urgell

Cartell de la banca mòbil impulsada per la Generalitat de Catalunya

Aquest dilluns, dia 2 de desembre, arribarà el primer vehicle amb el servei de banca mòbil a la comarca de l’Alt Urgell i ho farà a la part sud, als municipis de Bassella i Peramola. L’endemà farà parada a Josa i Tuixén i les dues setmanes següents passarà pels municipis d’Alàs i Cerc, Fígols i Alinyà, Ribera d’Urgellet, les Valls d’Aguilar, Cava i Montferrer i Castellbò.

És l’última fase del procés que va començar el setembre a les comarques de Girona i que abans d’acabar l’any vol portar serveis bancaris a tots els municipis que no disposen d’una oficina física de cap caixa o banc. En el cas de l’Alt Urgell, l’entitat adjudicatària del servei és Caixabank i el servei es prestarà un cop al mes en cadascun dels nou municipis que l’han sol·licitat.

A través de la Banca Mòbil es podran fer gestions de caixer automàtic, tant de retirada de diners en efectiu amb qualsevol targeta de crèdit, dèbit, prepagament o amb llibreta bancària, com d’ingrés de diners en efectiu, així com obrir comptes, domiciliar i pagar rebuts, tributs i sancions, consultar moviments i saldo de comptes, obtenir extractes de comptes, fer transferències i rebre informació personalitzada sobre crèdits, préstecs o productes financers, com a operacions més bàsiques.

Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d’oficina bancària. Es tracta d’una xarxa d’oficines mòbils itinerants que té l’objectiu de garantir la inclusió financera arreu del país.





El calendari d’aquest mes de desembre a l’Alt Urgell:

2/12 Bassella Pl. de l’Ajuntament, Ogern 9:30-10:20

2/12 Peramola C/ Frederic Ribó 8 10:40-11:50

3/12 Josa i Tuixén Pl. Serra del Cadí 1, Tuixent 9:30-10:30

11/12 Alàs i Cerc Costat ajuntament, Alàs 10:00-11:40

12/12 Cabó Costat ajuntament, Cabó 9:50-10:50

12/12 Fígols i Alinyà C/ Església, Fígols 10:00-13:15

16/12 Ribera d’Urgellet Costat ajuntament, Pla 9:50-11:05

16/12 Valls d’Aguilar Cal Pere, Noves de Segre 10:20-13:20

17/12 Cava Pl. Església, Ansovell 10:00-10:40

17/12 Montferrer i Castellbò Plaça de Castellbò 12:50-14:15

Tota la informació i el calendari conforme s’anirà actualitzant cada mes es pot consultar a la pàgina web bancamobil.gencat.cat.