Presentació del llibre “La globalització i Andorra”, a l’MW Museu de l’Electricitat

Albert Moles, Àngels Mach i Marta Fonolleda (FEDA)

El llibre ‘La globalització i Andorra’ s’ha presentat aquest dimarts, 5 d’agost, a l’MW Museu de l’Electricitat. Aquest és un document que recull les ponències de l’última edició de la tradicional diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). La presentació, tant del llibre de la 37a edició, com de la jornada d’enguany, que serà la número 38, ha anat a càrrec de la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, l’assessora territorial per la SAC a la UCE, Marta Fonolleda, i el director general de FEDA, Albert Moles. La publicació inclou les diverses conferències que es van realitzar en la trobada acadèmica estival a Prada de Conflent.

Un any més, Moles ha subratllat la col·laboració de FEDA amb aquesta diada, destacant la rellevància de jornades com aquesta per a abordar temàtiques d’interès general des de tots els àmbits que tenen incidència en la societat.

La globalització i l’impacte que té aquest procés de manera directa o indirecta, van centrar la temàtica de les diferents ponències, conferències i taules rodones. La presidenta de la SAC ha valorat les aportacions realitzades per les diferents persones que hi van prendre part, permetent que hi hagués una visió global sobre els efectes que té la globalització al Principat, abordant-la des de diferents àmbits.

Un altre dels punts de la roda de premsa ha estat la presentació del programa de la 38a diada andorrana que es viurà en la 57a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, que enguany se centrarà en ‘Andorra i l’habitatge’.

En aquest sentit, Fonolleda ha destacat la importància d’abordar una qüestió cabdal per al país com és l’habitatge des de les diferents perspectives per a poder donar-hi una resposta adequada. A més, ha recordat que, des de fa anys, “l’habitatge és la primera preocupació de la ciutadania”, fet que fa imprescindible treballar-hi des de tots els àmbits possibles.

Per la seva banda, Moles, com a un dels ponents en la 38a diada, ha detallat que un dels objectius principals de la seva intervenció serà “posar en context l’energia dins l’habitatge, analitzant l’encaix i l’impacte que té Andorra dins d’un món globalitzat i especialment en el sector energètic”.

Com és habitual, la trobada, que serà el 17 d’agost a Prada de Conflent, comptarà amb representants d’institucions públiques i privades del Principat, que analitzaran la internacionalització i relació exterior d’Andorra en els seus àmbits.

La jornada comptarà amb 24 ponències presencials, a més de les no presencials, que serviran per a oferir una visió transversal de la problemàtica de l’habitatge a Andorra. La cita començarà a les 9 hores, al liceu Renouvier de la localitat rossellonesa.

FEDA dona suport a la Societat Andorrana de Ciències com a part de la seva activitat divulgadora i de foment del coneixement, en aquest cas a través de ponències acadèmiques que tracten temes d’actualitat en cada edició i que es recullen en un compendi recopilatori abans de la següent edició.