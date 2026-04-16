Presentació del llibre “Els escrits de Sant Just d’Urgell. Segle VI”, a la sala d’actes de l’església de Santa Maria del Fener

La sala d’actes de l’església de Santa Maria del Fener, a Andorra la Vella, acollirà la presentació del llibre “Els escrits de Sant Just d’Urgell. Segle VI”. La presentació tindrà lloc aquest mateix dijous, 16 d’abril, a les 20:30 hores. L’acte, obert al públic general, serà presidit pel Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, i comptarà amb l’assistència de l’Arxiprest de les Valls d’Andorra i Rector d’Andorra la Vella, Mn. Ramon Sàrries; el Representant personal del Copríncep Episcopal, Eduard Ibáñez; el Rector del Seminari Diocesà d’Urgell, Mn. Gabriel Casanovas, així com diversos sacerdots i autoritats andorranes.
El llibre, de 158 pàgines, presenta la figura i el llegat de sant Just d’Urgell, primer bisbe documentat de la diòcesi i un dels anomenats “escriptors eclesiàstics” del primer mil·lenni. El volum inclou un pròleg del bisbe d’Urgell, que en contextualitza la figura de sant Just i en destaca la importància teològica i eclesial, i recull diversos escrits atribuïts al sant amb l’explanació mística del Càntic dels Càntics, dues cartes, un sermó i un apèndix amb índex de citacions bíbliques. L’autora, Sor María Victòria Triviño, s’acosta a aquesta figura amb una mirada que combina estudi, investigació i pregària, tot resseguint l’empremta de santedat als orígens de l’Església d’Urgell. Així, “dona a conèixer i posa en valor els textos del primer bisbe, que, al segle VI, guiat per l’Esperit, va fundar i guiar la seva Església cap a la saviesa i la santedat”.
Sor M. Victoria Triviño, clarissa i escriptora, va estudiar magisteri i teologia, i és reconeguda com a especialista en el franciscanisme femení. Uneix la disciplina de la investigació amb la seva experiència espiritual, ha treballat en diversos processos de canonització com a col·laboradora externa al Dicasteri per a les Causes dels Sants. Entre els prop de cinquanta llibres que ha publicat, figuren: El Abrazo del Serafín, de Hildegard von Bingen a Clara de Asís (Bilbao, 2019); La vía de la Belleza. Temas espirituales de Clara de Asís (Madrid, 2019); La Palabra en odres nuevos (Bilbao, 2009); Escritoras Clarisas Españolas. Antología (Madrid, 1992).
Abans de la presentació, l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella acollirà la celebració de l’Eucaristia a les 19:30h, amb la participació d’una quinzena de seminaristes del curs propedèutic del Seminari Major Interdiocesà, que entre dijous i divendres coneixeran el bisbat.