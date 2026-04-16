Arsèguel tornarà a acollir el Bateig de Llibres com a prèvia de Sant Jordi al Pirineu

El llibre del Pirineu tindrà, per segon any consecutiu, la seva festa prèvia a la diada de Sant Jordi. L’activitat es va estrenar l’any passat, amb la denominació de “Bateig de Llibres” i se celebrarà aquest dissabte, 18 d’abril, a Arsèguel, població que ja va acollir la primera edició. És impulsat per l’Associació Llibre del Pirineu, l’Ajuntament d’Arsèguel i la Llibreria La Puça, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
L’objectiu de la jornada, oberta a tothom, és que sigui una trobada d’escriptors, editors, bibliotecaris, llibreters i també lectors, en el marc de la commemoració de Sant Jordi, patró de Catalunya, i amb la creació literària pirinenca com a eix central.
La jornada començarà a les 11 del matí amb la taula rodona “El passat en el present: els llibres de recerca local al Pirineu”, que comptarà amb la participació d’Enric Quílez, Amadeu Gallart, Antoni Pol i Climent Miró. Després d’una pausa cafè, es reprendran els actes amb l’actuació de l’acordionista Cati Plana i la presentació d’una quinzena de novetats pirinenques per a aquest Sant Jordi de la mà dels seus autors: Joan Aixàs, Pilar Betriu, Antoni Caus, Pepita Clop, Manel Figuera, Albert Ginestà, Roser Guix, Fabiola Sofia Masegoda, Montse Milan, Carola de Otto, Joan Peitx i Anna Sierra.
Tot seguit l’organització ha previst un dinar popular, el qual està obert a tothom amb inscripció prèvia a l’adreça de correu electrònic llibredelpirineu@gmail.com. La jornada es clourà havent dinat amb un itinerari literari pels carrers d’Arsèguel, a partir del llibre Cadí, una biografia, d’Albert Villaró, en la veu de l’actor i director de teatre Pere Tomàs.
Al llarg de tota la jornada hi haurà un punt de venda de llibres i un altre d’informació de l’Associació Llibre del Pirineu, des del qual es distribuirà gratuïtament el nou catàleg de l’entitat.