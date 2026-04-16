Llum verda al Pla rector de cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2026, amb una partida de 414.776 euros

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2026, que inicia el procediment anual per a atorgar subvencions a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional per al desenvolupament. Per aquest any es destina una partida de 414.776 euros.
Aquest instrument permet, així, fomentar la cooperació entre les entitats cíviques andorranes i l’administració pública i alinear l’acció d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per les Nacions Unides el 2015 i que marquen l’agenda de la cooperació internacional al desenvolupament fins al 2030.
El Govern, mitjançant la cooperació internacional i l’acció humanitària, manté la línia solidària envers els grups més vulnerables en una situació internacional marcada pels conflictes i els desplaçaments de població que han provocat així com situacions humanitàries de gran envergadura arreu del món. Així doncs, les prioritats estratègiques del Pla 2026 són l’accés a una educació de qualitat, particularment de les nenes i la formació de les dones, per a lluitar contra les desigualtats; l’atenció a les persones més vulnerables, com els infants, els refugiats i les persones amb discapacitats; els projectes que treballen per a la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, amb una especial atenció a l’aigua; i la promoció de la pau i la lluita contra les discriminacions.
En aquest sentit, les entitats que vulguin presentar una demanda de subvenció han d’alinear els seus projectes amb un mínim de dos ODS principals i amb un mínim de dos ODS secundaris.
Els imports màxims de les subvencions són de 45.000 euros per projecte en el cas de les demandes de subvenció mitjançant procediment de licitació obert i modalitat de contractació ordinària. Així mateix, els projectes relacionats amb l’educació de les nenes i la formació de les dones, que poden optar a una subvenció de fins a 50.000 euros.
Fora del termini marcat per l’edicte, es podran presentar demandes de subvencions d’un import màxim de 9.000 euros, i projectes de sensibilització, d’un import màxim de 3.000 euros.
Enguany, les prioritats geogràfiques inclouen modificacions, respecte d’anys anteriors, que reflecteixen les situacions humanitàries actuals provocades pels conflictes a l’Orient Mitjà.
Més enllà de les subvencions a les entitats cíviques d’Andorra, el Pla Rector també regeix la cooperació multilateral d’Andorra, un dels instruments més important al servei de la política de cooperació del Govern. Mitjançant aquesta cooperació, el Govern col·labora en programes d’organismes internacionals que treballen en els objectius estratègics que marquen les prioritats de la cooperació internacional andorrana.
La cooperació multilateral andorrana per a l’any 2026 donarà suport principalment als fons, programes o projectes de les Nacions Unides, del Consell d’Europa, de la UNESCO, de l’OSCE, de l’Organització Internacional de la Francofonia, de la Secretaria General Iberoamericana, de l’Organització Mundial de la Salut i del Programa Mundial d’Aliments.
A més de la cooperació bilateral duta a terme directament o indirecta amb les institucions i les entitats del país receptor, bé per part del Govern, bé mitjançant programes i projectes de les entitats cíviques i dels altres actors d’Andorra; categoria en què s’inclouen els projectes i els programes de les entitats cíviques andorranes receptores de subvencions públiques que atorga el Govern.