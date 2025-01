Presentació a Oliana de l’inventari de punts d’interès del Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu

El cartell anunciador de l’activitat

Oliana acollirà aquest dissabte, 25 de gener, la presentació de l’inventari de punts d’interès paleontològic i miner del Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu, que comprèn tretze municipis de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera. La xerrada, que anirà a càrrec del geòleg Jordi Espuny, es durà a terme a les 5 de la tarda, a l’Oficina de Turisme.

L’acte és una acció divulgativa del Parc, que va constituir-se a finals de 2023. Per a l’elaboració del recull ha estat primordial l’ajut de la gent del territori, que ha col·laborat en la localització d’alguns dels elements que s’hi inclouen, com el Clot de les Moles, a Oliana, o un fons de guix a Guixers.

Aquest primer inventari deixa oberta la porta a noves incorporacions d’espais relacionats amb la paleontologia o al patrimoni miner. El document serà consultable més endavant, tenint en compte que una de les premisses del Parc és transmetre i fer arribar a la població tot el que hi estigui vinculat. Així, també es preveuen sortides de camp i activitats per a donar a conèixer el territori i dinamitzar-lo, per exemple, acollint propostes didàctiques i de recerca científica.





Sortida geològica

Precisament, aquest dissabte s’organitza una sortida geològica a peu i en cotxe pel sud de l’Alt Urgell, a càrrec de la Comissió Científica del Parc i Sigmadot. Està previst que els participants visitin diversos llocs dels municipis de Bassella, Castellnou de Bassella, Mirambell i Tiurana. Per a més informació sobre l’activitat es pot enviar un correu a rocpetrus@gmail.com. La inscripció, que és gratuïta, es pot fer a través d’Internet.





La geologia com a marca d’identitat

El Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu va néixer amb l’objectiu de potenciar la geologia com a marca d’identitat del territori. Tanmateix, altres objectius són els de difondre els valors de l’àmbit del parc entre residents i visitants, diversificar l’oferta per a un turisme de qualitat i sostenible, i comptar amb una eina de planificació territorial per a les Administracions del territori. Com a últim punt cal destacar que el Parc està obert a qualsevol activitat de col·laboració didàctica i de recerca científica.

L’impulsor de la iniciativa va ser el geòleg manresà, Josep Maria Mata-Perelló, que com a director de la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori, es va encarregar de traslladar la iniciativa als diferents municipis. Entre els atractius de la zona hi ha, per exemple, la discordança progressiva de Sant Llorenç de Morunys, un dels llocs d’interès geològic referents a escala mundial, o les Salines de Cambrils d’Odèn, entre d’altres.





Tretze municipis de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera

L’àmbit del Parc Geològic i Miner dels Contraforts del Pirineu engloba tretze municipis pertanyents a tres comarques: Fígols i Alinyà, Bassella, Oliana i Peramola, a l’Alt Urgell; Odèn, la Coma i la Pedra, Guixers, Sant Llorenç de Morunys, Navès, Lladurs i Castellar de la Ribera, al Solsonès, i Tiurana i la Baronia de Rialb, a la Noguera.