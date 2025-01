Cornella 11è, Gabriel 12è i Rius 16è a l’eslàlom NC de Pozza amb molt nivell

Xavi Cornella, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest divendres s’ha disputat a Pozza di Fassa (Itàlia) un nou eslàlom, en aquest cas del Nacional de Lituània, i amb força nivell. Xavier Cornella ha estat 11è, Bartumeu Gabriel 12è i Àlex Rius 16è. Avui hi havia corredors per sota dels 25 punts FIS, i Xavier Cornella ha estat 11è fregant la seva millor puntuació amb 29.59 -en té actualment 28.34- i fent la seva tercera millor cursa de la temporada. L’andorrà ha acabat amb +1.34 respecte al guanyador, l’italià Matteo Canins (1.41.95), i a 0.37 de, per exemple, l’italià Filippo Della Vite, habitual a la Copa del Món.

Així mateix, Bartumeu Gabriel ha estat 12è amb +1.48 amb 30.88, a prop dels seus actuals 26 punts, mentre que Àlex Rius ha acabat 16è a 1.80, amb 32.89, quan té actualment 27.67. No ha pogut completar la cursa Pirmin Estruga, que ha quedat fora a la primera mànega.