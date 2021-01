Precaució a les carreteres de l’Alt Urgell per la presència de gel a la calçada

La pluja gelant que ha caigut aquesta matinada a l’Alt Urgell ha provocat problemes a primera hora del matí, tant a les carreteres com per a la circulació de vianants. Tot i que ha estat una precipitació feble i que la mínima a la Seu d’Urgell ha estat de -2ºC, la combinació ha estat suficient per glaçar totes les superfícies i això s’ha traduït en carreteres i voreres perilloses.

A primera hora del matí, la carretera N-260 s’ha hagut de tallar a l’alçada de la cruïlla de Bar, per la presència de gel a la calçada. Això ha provocat retencions puntuals fins que ha passat la màquina dessaladora i s’ha pogut reprendre el trànsit amb normalitat, però amb precaució. Una acció semblant també s’ha hagut de fer al terme municipal de Montferrer i Castellbò, on al matí calien cadenes per passar pel port del Cantó.

El Servei Català de Trànsit també ha informat de la presència de gel a la carretera LV-5134 al municipi de les Valls d’Aguilar, entre els punts quilomètrics 5 i 28.

Pel que fa a la resta del Pirineu, s’ha tancat provisionalment la carretera C-28 entre els km 37 i 56 (al port de la Bonaigua), en aquest cas pel risc d’allaus.

Pel que fa a Andorra, l’Agència de Mobilitat informa que aquest matí les úniques incidències pel que fa a la meteorologia són l’obligació d’equipaments especials tant al port d’Envalira (CG2) com a la carretera CS-131, entre Sant Julià de Lòria i la Rabassa.