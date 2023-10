Posaran en marxa 39 nous horts socials a la Seu

Horts socials a l’Horta del Valira, a la Seu d’Urgell (Foto: arxiu / RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell corresponent a aquest mes d’octubre ha aprovat per unanimitat una moció, presentada pel grup municipal de Junts, perquè es comenci a donar ús als nous horts socials creats aquesta passada legislatura. La proposta ha estat ratificada mitjançant una transacció de l’equip de govern (Compromís) i també amb el suport dels grups d’ERC i la CUP.

En l’exposició de motius, la regidora de Junts, Carme Espuga, va recordar que aquest darrer mandat l’anterior equip de Govern va impulsar la creació de fins a 39 noves parcel·les d’hort per a persones o col·lectius que no disposen d’un terreny propi i que desitgen poder tenir aquest espai. El nou espai, ubicat a la partida de Sant Ermengol, ha de permetre multiplicar l’oferta d’horts socials gairebé per quatre. Des de fa uns anys ja existeixen una desena d’espais a tocar del riu Valira, al parc de l’Horta del Valira, les quals es destinen al col·lectiu de persones jubilades.

Ara, amb el nou terreny, l’objectiu és obrir aquesta possibilitat a famílies vulnerables o a altres col·lectius pels quals pugui ser beneficiós el fet de cultivar un hort. Tanmateix, Espuga va assenyalar que no els consta que darrerament s’hagi avançat de cara a habilitar el nou recinte. Per això, la moció demana acabar els treballs previs necessaris per a poder obrir com més aviat millor, i de cop, les 39 noves parcel·les, a més de fer-ne la concessió perquè els beneficiaris en puguin començar a fer ús. El text també recorda la necessitat de modificar l’ordenança d’ús per a incloure-hi nous col·lectius.