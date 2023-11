Portes obertes a les noves instal·lacions de la Llar de jubilats d’Escaldes

L’extraordinària terrassa de la Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza una jornada de portes obertes demà dimarts, 28 de novembre a la nova Llar de jubilats. Tothom que ho vulgui podrà visitar les noves instal·lacions, situades al carrer del Prat Gran 2-4, de 10 a 19.30 hores. La cònsol major, Rosa Gili, el cònsol menor, Quim Dolsa, i la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, inauguraran l’equipament a les 16.30 hores.

L’equip comunal ha impulsat l’ampliació i la millora de les instal·lacions per al benestar de la gent gran. Les obres, que han tingut un cost de 2,7 milions d’euros, han servit per a reformar totalment l’antiga planta i construir una planta superior, el que permet guanyar en superfície i serveis per al gaudi dels padrins i les padrines. En concret, amb la nova planta i els annexos, la Llar de jubilats guanya 600 metres quadrats.

A la planta baixa s’hi ha ubicat el bar-menjador, una zona de billars i tennis taula i una cuina. En aquest mateix nivell s’ha construït un annex destinat a acollir les instal·lacions del departament d’Acció Social, que tindrà dos despatxos, una recepció, i una sala de reunions, i permetrà un accés independent de la Llar de jubilats.

La planta nova s’ha habilitat com a sala de ball o per a altres activitats, una zona de sofàs i televisió, un espai dedicat a taller de treballs manuals i els despatxos de la llar. Cada planta disposarà també de banys. A més, a sobre de la primera planta, els padrins i padrines podran gaudir d’una terrassa amb una zona d’arbres, jardineres i bancs i un espai per jugar a petanca.