Col·loca un peu de llit en el teu dormitori

Un peu de llit amb rodes que també serveix per a emmagatzemar (iStock)

Un peu de llit sol tenir forma de banc, tamboret o de cofre. Avui dia hi ha molts models que permeten, a més, emmagatzemar la roba de llit i altres elements. Sol servir per a la comoditat de vestir-te, o per a col·locar la roba i el que necessites tenir a mà. Així que, a més d’atractiu, resulta molt útil.

Són molts els estils de peus de llit que pots trobar. Sol ser un banc senzill allargat, però pot ser tan elegant com ho prefereixis. Així que pots triar entre dissenys encoixinats, folrats amb pell o tela. I en les més variades formes, usualment allargat, però també més petit i o rodó.

Els més moderns solen ser individuals, molt petits, per a adaptar-se a l’espai cada vegada més reduït dels dormitoris. La seva altura i el seu ample depèn del gust de cada persona. Però, el mateix no ha de sobrepassar l’altura del matalàs perquè s’integri a la decoració, i perquè sigui còmode d’utilitzar. Alguns són dissenys d’una sola peça o solen tenir potes.

La mesura més comuna del mateix ronda els 65 x 200 cm. En varietat de materials, n’hi ha des dels més senzills elaborats en fusta, fins als de tela i altres materials. També de vímet, i altres, per a integrar-se als estils decoratius.

És molt fàcil triar un peu de llit que combini amb la decoració del teu dormitori, perquè hi ha moltes opcions. Encara que no necessàriament ha de ser en l’estil decoratiu que tens, perquè sent un moble addicional, pot ser l’element “trencador” de la teva habitació.

Hi ha molts detalls que pots triar com són els colors, teles i estils perquè reflecteixi el teu gust. Que sigui tan còmode com necessites. I també que afavoreixi la decoració. I, per descomptat, que serveixi per a emmagatzemar.

Pots col·locar-lo sobre una bonica catifa que farà la zona més còmoda, sent aquesta més gran que el peu de llit sense excedir-se. I en colors que combini amb el mateix si està elaborat en tela.

Per Decoracion2.com