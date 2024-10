Podi d’Edgar Montellà a la Peguera

Edgar Montellà pilotant la seva màquina a la Peguera. Foto: Cedida

Aquest dissabte, 19 d’octubre, s’ha celebrat la primera edició de la “Pujada la Peguera” organitzada per l’ACA (Automòbil Club d’Andorra) amb un traçat de 3.500m en la carretera CS-141, a Sant Julià de Lòria, amb una participació de 35 vehicles. La jornada ha començat amb un cel enteranyinat que ha donat pas a sol resplendent, cosa que dificultava la visibilitat amb els canvis de sol a ombra en molts dels revolts, afegint així emoció a la cursa, que s’ha caracteritzat pel pendent mitjà (5%) del recorregut i per tenir una sessió d’entrenament i quatre cronometrades.

Edgar Montellà ha finalitzat tercer en la categoria “Sport” i de la general, on ha lluitat per la segona plaça amb Gil Gil Sànchez, després de cronos molt similars entre ells. El pilot andorrà ha volgut felicitar l’organització per com de bé ha sortit tot en la primera edició: “ha sigut un traçat molt tècnic i ràpid”.





Properes cites

La propera i darrera cursa del calendari: 10 de novembre, a la XI Pujada les Ventoses (Vilafranca del Penedès), puntuable per al català de muntanya. Edgar Montellà, en aquest sentit reconeix que: “Poder guanyar la general o la categoria seria el meu desig”.