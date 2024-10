La Seu aprova encarregar al CCAU el manteniment de camins del municipi

Un dels camins desbrossats i senyalitzats a l’Alt Urgell pel projecte Camina Pirineus (CCAU)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana fer l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) perquè aquest ens assumeixi el manteniment de camins de la capital urgellenca que estan inclosos al programa Camina Pirineus. La mesura es va aprovar amb 15 vots favorables, de l’equip de govern (Compromís) i de Junts i ERC, i 2 abstencions, de la CUP.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, David Servat, va recordar que Camina Pirineus cerca, entre d’altres objectius, crear una “xarxa de senders a la carta” com a “eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell”. Servat considera interessant aprofundir en aquest aprofitament de la rica i abundant xarxa de camins de la comarca, alguns dels quals s’han recuperat i adaptat precisament gràcies a aquest pla que, a més a més, és el primer que ha implicat la totalitat dels 19 municipis alturgellencs.

Per part de Junts, Carme Espuga va mostrar el ple suport al desenvolupament del Camina Pirineus per a identificar l’Alt Urgell amb l'”ecoturisme”, una opció que actualment atrau molts visitants. Des d’ERC, Núria Tomàs també s’hi va mostrar a favor perquè, tot i que considera que convé no enfocar el programa només cap al turisme, és un dels projectes més importants dels darrers anys per a la Seu i per a tota la comarca. En canvi, per la CUP, Miquel Albero va justificar l’abstenció perquè, tot i que veuen bé que es recuperi camins, opinen que aquest pla “va en la línia de crear monocultiu turístic”.