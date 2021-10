Pell amb tendència acneica: els millors aliats per a adolescents i adults amb acne

L’acne és una afecció en la pell molt freqüent. Com expliquen a Galderma, afecta el 85% dels adolescents, i a un 9,4% de la població mundial, aproximadament. Això causa un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que el pateixen, i ja no només en l’àmbit estètic, la qual cosa pot comportar un gran impacte negatiu en l’àmbit emocional, ja que pot provocar frustració, vergonya, baixa autoestima, ansietat o aïllament. També afecta per la incomoditat i el dolor que pot comportar. Generalment, els brots d’acne apareixen en el rostre, el pit i l’esquena.

Es considera una de les 3 malalties de la pell més dominants en la població. I es caracteritza per ser lesions no inflamatòries, com els punts negres o els barbs, i lesions inflamatòries com les pàpules i les pústules.

Rutines per a controlar l’acne

Encara que sigui una afecció que pot derivar de diferents problemes, com a desajustaments hormonals, una mala alimentació, l’estrès… les rutines facials són molt importants per a controlar l’acne.

1. Neteja. Com ja hem dit en moltes ocasions, sense una bona neteja facial no existeix una rutina de cura del rostre. Necessitem que la pell estigui ben neta, perquè així els productes que s’apliquen posteriorment puguin penetrar bé i fer la seva funció.

2. Hidratar. Encara que les pells grasses tenen més tendència acneica, mai s’ha de deixar d’hidratar. El rostre necessita l’aigua, sobretot quan pateix acne.

3. Llegir bé les propietats dels productes. Això s’ha de fer per a així triar productes cosmètics no comedògenes, és a dir, productes que no obstrueixin els porus. Un component que pot ajudar molt és la niacinamida, per exemple.

4. No et toquis els grans! Tots els passos són importants, però aquest és molt important que es compleixi. El principal motiu és perquè es poden provocar ferides, i deixar marques que no se’n van. Però sobretot és important que no toquis els de la zona del nas, barbeta i al voltant de la boca, una zona coneguda com el «triangle de la mort». Se’n diu així perquè és un sector del rostre que està plena de vasos sanguinis que estan connectats directament amb el cervell. Per tant, si s’infecta la zona (per exemple, tocant-te un gra) és capaç d’arribar al torrent sanguini i, conseqüentment, al cervell. És molt perillós!

5. Tracta l’acne. A part de seguir la teva rutina, utilitza productes per a tractar l’acne i ajudar a la seva desaparició.

Per bellezactiva.com