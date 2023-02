Títol: Pobre diablo

Durada: 20 minuts

Gènere: Comèdia, animació (adults), musical

Creació: Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Miguel Esteban

Intèrprets: Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Ignatius Farray

Temporades: 1 Capítols: 8

Pobre diablo és una sèrie d’animació per a adults que segueix la història de Stan, un noi força corrent tret del detall que és només l’Anticrist i tot just acaba de complir 665 mesos, a un mes tan sols per a que es compleixi la famosa profecia .

El seu destí és sumir la humanitat en l’horror i el caos i portar, per descomptat, l’Armagedón. Tot i això, hi ha un problema: té molt més interès a cantar i ballar en un musical de Broadway que haver d’acabar amb tota la humanitat.





Sensacine